Andalucía, entre las autonómicas y las generales

“Actitudes y demanda de los andaluces tras las inundaciones”, es el título de la última encuesta realizada por el CIS entre el 12 y el 16 de marzo último. “Tras las inundaciones” se refiere a las fechas en que se ha realizado la encuesta. El CIS introduce preguntas sobre intención de votos y liderazgo, en intención de voto y simpatía en las elecciones autonómicas gana el Partido Popular que tendría que compartir gobierno con Vox. En intención de voto más simpatía, el PP gana con un 34,3 seguido del PSOE con el 24,6, después Vox con el 9,5, Adelante Andalucía 8,8, y por Andalucía con el 6,7. La coalición que encabeza Maíllo (AA) podría fácilmente dejar a Vox cuarto, este solo puede crecer a costa del Partido Popular, y viceversa. Siempre según el barómetro del CIS, que es el que más se ha aproximado, hasta ahora a todas las elecciones autonómicas celebradas, aunque sigan hablando mal de Tezanos

Para los encuestados la gestión en su conjunto que ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno de Andalucía, del PP, es en un 40 %, buena o muy buena frente a un 26 % que la consideran mala o muy mala. En el caso del Gobierno de España la proporción es 23,3 % muy buena o buena; y 49,5 % mala o muy mala. En conjunto los andaluces se identifican más, cuatro puntos por encima, con la posición que mantiene el PP con la del PSOE; y casi siete puntos más con PP-Vox que con PSOE-Adelante Andalucía. En el caso de las inundaciones la gestión para el Gobierno regional y estatal se considera buena muy buena en un 59 % del andaluz y en un 33,6 del gobierno estatal. En lo referente a la valoración de líderes: el presidente actual Juan Manuel Moreno obtiene una media del 5,87, seguido de Antonio Maíllo con el 4,73, y de José Ignacio García de Por Andalucía con el 4,82. la candidata del PSOE, María Jesús Montero, es la cuarta con el 3,93 y por último el de Vox, Manuel Gavira con el 3,32. A la ex ministra de Hacienda, Montero se le considera más a la izquierda que a Por Andalucía mientras que el candidato de esta representa una opción más de centro izquierda, por lo que el PSOE podría crecer hacia el centro. Los puntos fundamentales de apoyo del Partido Popular son la gestión del Gobierno andaluz que solo se ve nublada por el tema sanitario, su principal apoyo es el liderazgo de Moreno, al actual presidente porque se le considera dialogante y más preparado para gobernar que el resto de los candidatos en todas las facetas. Montero es la segunda en “preparada para gobernar, dialogante y fiable”; mientras Maíllo la supera solamente en “sinceridad”. El partido con el que más se identifican los andaluces porque “mantiene una posición más cercana a la suya” es el PP con el 25,1%, seguido del PSOE con un 21,4. Moreno presenta para los electores más cualidades que el resto de candidatos, y va seguido en segundo lugar por Montero en la que destaca su “capacidad de gestión y competencia para gobernar”. Las ideas la capacidad de gestión y la situación social son los factores que más movilizan al electorado.

El principal problema que tiene Andalucía es la sanidad, seguido de las catástrofes, el paro y de la infraestructura, según la encuesta. Cuando se pregunta por “el principal problema que le afecta personalmente” son: sanidad, vivienda e infraestructura en ambos casos la sanidad duplica en proporción a los dos siguientes

Los puntos fuertes en esta campaña del Partido Popular en Andalucía van a ser sin duda la pasada gestión del Gobierno andaluz y el liderazgo de Juan Manuel Moreno. Lo que suba el Partido Popular lo resta a Vox. Los puntos fuertes del PSOE son la sanidad y la gestión también. En una generales volvería a ganar el PSOE según el sondeo. Probablemente las diferencias entre PP y PSOE sean menores, porque en las fechas del trabajo de campo, María Jesús Montero todavía no era formalmente la candidata del PSOE, Habría que considerar el efecto movilizador de la unión de Podemos- que los sondeos apenas llegaba al 1 %- con Adelante Andalucía; tampoco influían todavía los efectos de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el posicionamiento del Partido Popular y de Vox, será el gran objeto de reproche mutuo entre los dos partidos de derechas, y de toda la izquierda frente a ellos.