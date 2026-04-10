Aquellas "cosas"

Corría el año 1980 y el primer canal de TVE todavía cerraba su emisión entre las cuatro y las seis de la tarde. La llegada de ‘Cosas’ a la tarde de los viernes llegó como un maná en forma de magacín maratoniano que arrancaba después del Telediario y servía de puente a la programación infantil. Lo novedoso era que se emitía en directo desde Madrid y Barcelona. En Prado del Rey lo presentaba Joaquín Prat, que daba paso a Mónica Randall en la Ciudad Condal (inolvidable el ‘bona tarda’ con que daba la bienvenida la actriz a sus espectadores).

Como su nombre indicaba, ‘Cosas’ era un cajón de sastre en el que cabían los más variados contenidos. No faltaban las predicciones meteorológicas para el fin de semana ni el estado de las pistas de esquí, que se repasaban una a una. Secciones de salud y bienestar se alternaban con alguna actuación musical y entrevistas que tenían lugar en ambos platós.

En la actualidad echamos en falta espacios semejantes, en tono amable, en los que se vaya desmadejando una agenda pautada que se cumplía a rajatabla. Porque esa era una de las características de ‘Cosas’. Joaquín Prat presentaba a las 4 de la tarde un sumario con todas las secciones del programa, que cada cinco o siete minutos se iniciaban con una puntualidad británica. Esta aventura mimetizó el comportamiento de otros espacios ómnibus que ya estaban de moda en la tarde dominical, como ‘Todo es posible en domingo’ y el ‘Fantástico’ de José María Íñigo que también arrancó en 1980 con cuatro horas de duración.

Un par de años más tarde se programó ‘Otras cosas’, que era una versión ligera de su antecesor, con una duración de una hora. Pero perdió todo el encanto del original.