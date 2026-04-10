Servicios avanzados y productividad: la clave pendiente en Alicante

El reciente informe de INECA, cuya lectura ha tenido reflejo en las páginas del Diario Información, vuelve a situar sobre la mesa una cuestión clave para la provincia: la dificultad para elevar la productividad y, con ella, los niveles salariales.

El diagnóstico no sorprende. Alicante arrastra desde hace años una estructura económica donde conviven sectores muy dinámicos con otros que operan con márgenes ajustados y escaso valor añadido. Esa combinación limita la capacidad de crecimiento de muchas empresas y condiciona la calidad del empleo.

En ese contexto, hay un factor que adquiere un papel central: el peso todavía insuficiente de las actividades intensivas en conocimiento.

Los servicios avanzados —consultoría, digitalización, inteligencia artificial, análisis de datos, comunicación estratégica— actúan directamente sobre cómo operan las empresas. No son un sector aislado, sino una capa que modifica procesos, decisiones y modelos de negocio.

Cuando una empresa incorpora capacidades analíticas, mejora la toma de decisiones. Cuando revisa su estrategia, identifica oportunidades que antes no veía. Cuando digitaliza procesos, reduce costes y gana eficiencia. Estos cambios, acumulados, son los que permiten mejorar la productividad de forma sostenida.

El problema no está en la ausencia de este tipo de servicios en la provincia, sino en su nivel de integración dentro del tejido empresarial. Muchas empresas siguen accediendo a ellos de forma puntual, como respuesta a una necesidad concreta, en lugar de incorporarlos como parte estable de su funcionamiento.

Ese desfase tiene consecuencias. Limita el impacto real de la innovación, ralentiza la transformación de sectores clave y dificulta la generación de empleo cualificado.

A partir de aquí, la cuestión pasa a ser cómo acelerar esa integración de forma efectiva. Para que estas capacidades formen parte del funcionamiento habitual de las empresas, las administraciones pueden jugar un papel relevante facilitando instrumentos que incentiven su adopción continuada, mientras que el ecosistema empresarial necesita generar espacios de colaboración que conecten conocimiento, experiencia y necesidades reales.

Este tipo de reflexión, que INECA viene impulsando desde el análisis económico, requiere también una traslación práctica al ámbito empresarial. Iniciativas como esta contribuyen a ordenar el debate, pero el siguiente paso pasa por concretar cómo se incorporan estas palancas en el día a día de las organizaciones.

Desde la Asociación Terciario Avanzado trabajamos precisamente en ese punto de encuentro: ayudar a que estas capacidades se traduzcan en resultados concretos dentro de las organizaciones.

Alicante dispone de empresas preparadas, de conocimiento acumulado y de sectores con potencial de crecimiento. La cuestión ya no es identificar qué necesita la economía, sino acelerar la incorporación de aquello que permite mejorarla.

Ahí es donde se juega la evolución del modelo productivo en los próximos años.