Apropiarse de los toros

Tengo una relación complicada con los toros. Bueno, con los toros no, el bicho me encanta, con la fiesta pagana en que se le inmola para deleite de espectadores. Es verdad que al toro se le tortura y eso no hay quien pueda defenderlo. Por muy insensible que se sea con el sufrimiento de los animales, la lidia no tiene un pase, nunca mejor dicho. También es cierto que la liturgia de las corridas ha generado arte y cultura. Mucha.

España no sería igual sin los toros. Como decía el gran Juncal: “Todo gira en el mundo alrededor de los toros. Los músicos existen para inventar pasodobles toreros, los poetas para cantar a los toreros, los médicos para curar a los toreros, los arquitectos para construir plazas de toros, los pintores para pintar toreros y las mujeres para querer a los toreros”. Olé.

Ya lo siento, pero la corriente animalista acabará, más pronto o más tarde, con las corridas de toros. Tiempo al tiempo. Respecto de su vertiente cultural, lo peor es la apropiación indebida por parte de unos cuantos cayetanos de una tradición que era de una gran mayoría. Curiosamente, para lo que se estila hoy, bastantes de los grandes referentes del toreo eran de izquierdas. Juan Belmonte, el gran renovador de la tauromaquia y Joselito “el Gallo” tenían ideologías progresistas. Lógico, dada su procedencia. Lo mismo que Ignacio Sánchez Mejías, al que cantó en su muerte Lorca o, más tarde, Antonio Chenel “Antoñete” o los tres hermanos Dominguín. Intelectuales muy de izquierdas como Rafael Alberti, Federico García Lorca o Miguel Hernández eran enormes aficionados, lo mismo que Picasso.

¿Qué ha pasado para que de repente la tauromaquia sea espolón de proa de la ultraderecha? La izquierda se ha hecho políticamente correcta y con una ideología de aluvión en la que se mezclan los componentes ecologistas y animalistas, con la inmigración, la defensa de la diversidad sexual y mil cosas más, algunas muy loables y otras un tanto traídas por los pelos. Obviamente la fiesta taurina chirría mucho en este conglomerado y, como parece ser que hay que optar por el todo, en ese engrudo ideológico los toros, los toreros y los aficionados son el enemigo.

Es normal que cuando una bandera está libre otro la recoja y la enarbole como arma arrojadiza. Es por ello que los toros son ahora mismo feudo de todos los anti woke. De hecho, están a punto de poner un altar a Trump en Las Ventas, algo que no consiguió ni Franco, que tenía un miedo razonable a que los del Tendido del Siete se la liaran parda y por eso iba al Bernabéu, más del gusto del régimen, pero pocas veces a los toros.

La consecuencia de que los toros sean ideológicamente ahora de derechas o muy de derechas, es que suscitan el odio de los que no lo son. La imagen del otro día en Sevilla con Morante, el torero al que han hecho santo laico tras apoyar a Vox, y con el Emérito y su cuadrilla siendo ovacionado, recoge lo más rancio del cayetanismo y ha puesto la diana en la tauromaquia que, para subsistir ahora mismo, necesitaría contar con la simpatía y la complicidad de una amplia mayoría. Cada vez hay más lugares en España donde los toros son pasado y otros donde se circunscriben a la tradición, como los Sanfermines o las ferias de Bilbao o Santander, pero que no sobrevivirían a un referéndum.

Y luego hay lugares, como Madrid, donde se riegan abundantemente con dinero público, con lo que miel sobre hojuelas, unos para mantenerlos y generar un granero de votos incondicionales y los otros esperando el momento de llegar a la poltrona para acabar con ellos.

En todo caso no entendí mucho la ovación cerrada al Emérito. ¿Le vitorean por haberse llevado el dinero de España y no tributar aquí ni un céntimo? ¿Por ser un comisionista privilegiado de los países del Golfo? Entendería un silencio respetuoso por su gestión de la Transición, aunque ya, visto lo que sabemos, hay dudas más que razonables de ese pilotaje inteligente y avezado que nos habían vendido. Dejémoslo ahí.

Ligar la tauromaquia a la Cayetanía, Morante, el faranduleo, la extrema derecha y el Emérito es el peor golpe que podría sufrir una fiesta en la que, por encima de todo, los aficionados no se casaban con nadie y, de hecho, era el espectáculo más democrático que pudiera concebirse. Esa foto de Juan Carlos y su cuadrilla hace un daño terrible.

Ahora los toros empiezan a ser un placer culpable para quien no quiere verse implicados en ninguno de los grupos anteriores. Antes de que sean extinguidos por la corrección política, por los gustos de una inmensa mayoría que van en dirección contraria y muera todo el arte que generaron, convendría pensar si en vez de aislarse como en la aldea de Asterix, no sería mejor para los taurinos convencer e integrar. Porque el mito de la aldea inexpugnable es falso: a Julio César le duró medio telediario acabar con toda la Galia.