Opinión | Tribuna
I si ara ho diu el rei Felip VI?
En el seu viatge a Mèxic, el febrer de 2016, el papa Francesc demanà perdó pels “pecats comesos per l’Església durant la conquesta d’Amèrica”.
Ja quan era arquebisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, amb la valentia dels profetes, recordà “els abusos dels espanyols, perquè evidentment vingueren a fer negoci en aquestes terres i a emportar-se’n l’or”.
Uns anys més tard, el 10 de juliol de 2015, en el seu viatge a Bolívia, Francesc tornà a demanar “humilment perdó, no només per les ofenses de la pròpia Església, sinó pels crims contra els pobles originaris durant la l’anomenada conquesta d’Amèrica”.
És important recordar que ja el 1988, el document, “L’Església front al racisme”, de la Comissió Pontifícia, Justícia i Pau, deia: “El primer gran corrent de colonització europea, es va vore acompanyada, de fet, per la destrucció massiva de les civilitzacions precolombines i per la subjecció brutal dels seus habitants” (Gustavo Gutiérrez, del llibre, “En busca de los pobres de Jesucristo”, pàgina 19).
Davant les declaracions que havia fet uns anys abans el papa Francesc, la senyora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, en el seu viatge a Washington, el setembre de 2021, va criticar obertament el papa Bergoglio, pel fet d’haver demanat perdó pels excessos dels conqueridors en la colonització d’Amèrica. La senyora Díaz Ayuso digué, sense cap sentit del ridícul: “Me sorprende que un católico que habla español hable así, a su vez, de un legado como el nuestro, que fue llevar el español y el catolicismo, y por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”.
També Vox criticà les paraules del papa Bergoglio per demanà perdó pel que van fer els conqueridors espanyols quan arribaren a Amèrica, atribuint-ho tot a una llegenda negra.
Però ara ha esta el rei Felip VI, en el seu recent viatge a Mèxic, que ha reconegut que hi hagué “mucho abuso y controvèrsias” en la conquesta d’Amèrica.
La presidenta Díaz Ayuso no s’ha atrevit a criticar aquestes paraules del rei d’Espanya, de la mateixa manera com va criticar les paraules del papa Francesc, que, per altra part, no va dir sinó la veritat pel que fa als abusos que van cometre els conqueridors d’Amèrica.
I és que a la dreta espanyola no li agradava gens ni miqueta la llibertat d’esperit del papa Francesc, ni el seu esperit profètic.
Fins i tot un periodista d’una emissora ultra (que abans havia estat la més famosa “estrella” de la COPE), va qualificar el papa Francesc com a representant d’eixa “generació criminal de l’extrema-dreta montonera peronista”.
I el dia que va morir el papa Bergoglio, ara farà un any, aquest mateix periodista va tindre el desvergonyiment de dir que “aquest papa, que per fi ens ha deixat, perquè no ens ha deixat en pau, era un papa que odiava Espanya profundament, que l’odiava”. Per afegir encara, amb mala educació: “Si aquest subjecte arribà a papa”, és perquè “el colom, repetisc, l’Esperit Sant, se equivocà”.
La senyora Díaz Ayuso, ara, després de les paraules del rei, com els passa a molts dirigents del PP, haurà perdut la memòria del que li va dir al papa Bergoglio i per això no ha contradit les afirmacions que ha fet el Felip VI.
I amb tot, la senyora Díaz Ayuso no podrà negar els excessos dels espanyols durant la conquesta d’Amèrica, ja que, fins i tot, el rei ho ha reconegut ara.
- La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante
- Las obras en la Estación Central de Alicante llegan a su momento más crítico
- El Parque Central de Alicante, un tren que no se puede perder
- Ingresada en la UCI la menor atropellada en la A-31 a la altura de Alicante esta madrugada
- A los conejos se les pasa el arroz en Alicante
- El tiempo en Alicante este sábado: la provincia afronta una jornada muy cambiante
- Así quedan los salarios para los 1.500 trabajadores alicantinos del sector del mármol
- Sanidad retira una crema solar SPF 50 por contener una sustancia prohibida