El mes de abril

Le tengo especial simpatía al mes de abril, no solo porque el día 21 sea mi cumpleaños –ahora también de cuenta atrás hacia lo inevitable– sino porque el día 22 cumple años el segundo de mis siete sobrinos y el día 23 es el cumpleaños de mi sobrino mayor y ahijado. Y a este mes, que era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano –antes que se añadieran enero y febrero– los romanos lo llamaban aprilis, un derivado de aperire que significa abrir, porque en este mes la tierra abre su seno para empezar a producir las flores y los frutos; abril está bajo la protección de Venus y se ha representado como un hombre en actitud de bailar al sonido de un instrumento. Para la Iglesia católica este mes está dedicado a la Eucaristía, al Divino Espíritu Santo y a la Divina Misericordia. Y en el calendario gregoriano, abril es el cuarto mes del año y uno de los cuatro meses que tienen 30 días.Estambiénfundamentalmente el mes de la primavera, con días inestables entre despejados y soleados, así como lluviosos y fríos.Cada mes tiene su flor, y la de abril es la margarita. Un tipo de flor muy resistente que florece desde la primavera hasta el invierno capaz de soportar condiciones ambientales realmente adversas. Representa la inocencia, la alegría y la simplicidad. La piedra natal del mes de abril es el diamante, la piedra preciosa más codiciada en la joyería, que en latín significa «invencible». Abril es un mes lleno de celebraciones religiosas, culturales, históricas y días internacionales de concienciación. Citaré algunas: 2 de abril - Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo-,3 de abril -Día Internacional del Libro Infantil-, 4 de abril -Día Mundial del Arcoíris-, 5 de abril - Día Internacional de la Conciencia-, una efeméride promulgada por la Asamblea General de la ONU en 2019 que consiste en promover una conciencia global en el mundo, más allá de acuerdos políticos económicos, 8 de abril - el Día Internacional del Pueblo Gitano- que se celebra con el objetivo de reconocer el valor del pueblo gitano y las contribuciones que su cultura e historia han aportado al mundo. Se quiere acabar de una vez por todas con el estigma y discriminación de la cual han sido objeto durante tanto tiempo,11 de abril –Día Mundial del Parkinson-, para concienciar a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo.

El 13 de abril–Día Internacional del Beso-, celebrándose como un recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas, 15 de abril –Día Mundial del Arte-, una fecha que busca dar a conocer la trascendencia que tiene el arte y, sobre todo, el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan.La proclamación oficial del Día Mundial del Arte tuvo lugar en la 40 reunión de la Conferencia General de la UNESCO el 12 de noviembre de 2019. Y se estableció que fuese el 15 de abril, debido a que este es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad, Leonardo Da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un largo etcétera, por eso se le considera el hombre del renacimiento.

El 17 de abril -Día Mundial de la Hemofilia-, para concienciar a la población sobre esta enfermedad y lograr compartir conocimientos e investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen, 18 de abril -Día Internacional de los Monumentos y Sitios-, una efeméride que busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de estos, 21 de abril –Día de la Creatividad y la Innovación- para poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial. Aunque parezcan definiciones distintas, tanto la creatividad como la innovación van cogidas de la mano. La creatividad se refiere a ideas o pensamientos novedosos, que requieren métodos innovadores y transformarlos luego en una realidad palpable.En el mundo moderno de hoy, se necesita más que nunca de mujeres y hombres creativos e innovadores, ya que personas con estas habilidades son las que se demandan para desempeñar puestos altamente competitivos.Cada vez más, la demanda del mercado laboral va en busca de nuevos talentos, capaces de ser verdaderos líderes. La creatividad y la innovación son cualidades humanas que la mayoría de las personas poseen, pero que muchos desconocen. Sin embargo, creatividad e innovación pueden desarrollarse si se ponen en marcha una serie de ejercicios, que a muchos les han resultado muy efectivos. Sólo bastará tener la constancia, la disciplina y la motivación para alcanzar resultados satisfactorios.

El 22 de abril -Día Internacional de la Madre Tierra-, que se celebra oficialmente desde el año 2009 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales como la biodiversidad y los ecosistemas o el cambio climático;23 de abril –Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor-, decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria.Y también para homenajeara grandes escritores universales como Miguel de Cervantes y Williams Shakespeare, pues ambos fallecieron el 23 de abril de 1616. La UNESCO pretende rendir un homenaje universal a los libros y autores, así como fomentar y descubrir el placer de la lectura, valorar todo el aporte cultural y el legado de los grandes escritores tanto del pasado como del presente.Los libros son fuente inagotable de sabiduría, que ayudan al hombre a transformar su mundo interior y exterior. Un buen libro puede servir como una llave para expandir la diversidad cultural entre los distintos pueblos del mundo. Los libros son herramientas para la apertura hacia nuevos conocimientos y valiosos recursos que ayudan en el desarrollo de la creatividad y de las capacidades cognitivas de los niños.Por otro lado, una buena lectura puede llegar a transformarse en una excelente terapia para nuestra salud y es un método para forjar la imaginación tanto de los niños como los adultos, además de ser un instrumento universal para forjar valores entre los más jóvenes.

El 24 de abril –Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz-, una fecha establecida por la Asamblea General de la ONU que busca motivar a los países a seguir colaborando en pro de los temas comunes, llegar acuerdos y negociaciones, que sean de mutuo beneficio para todos, 25 de abril –Día Mundial de la Astronomía-, es una celebración que tiene por objetivo principal acercar la astronomía a la gente común, motivando a las próximas generaciones a interesarse por esta ciencia. El Día Mundial de la Astronomía se celebra dos veces al año: en primavera y en otoño. El Día de la Astronomía de primavera ocurre en el sábado entre mediados de abril y mediados de mayo, más cercano a la primera Luna en Cuarto Creciente. El Día de la Astronomía de otoño se celebra el sábado más cercano al primer Cuarto Luna entre septiembre y octubre.

El 27 de abril –Día Mundial del Diseño Gráfico-, para dar a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social; 29 de abril –Día Internacional de la Danza-, en el que la UNESCOquiere homenajear y celebrar la danza como una disciplina de arte universal y diversa, que desde tiempos ancestrales cruza barreras políticas, culturales y étnicas, siendo una forma de expresión, acompañada de ritmos acústicos, con fines de entretenimiento, artísticos, culturales y religiosos.

El 30 de abril –Día Internacional del Jazz-, proclamado por la UNESCO en 2011 para resaltar este género musical como herramienta educativa, de paz, unidad y diálogo, que incluye melodías afroamericanas y mezclas de otros ritmos, basados en la improvisación y la libre interpretación, que es una herramienta de gran valor educativo, así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo y la cooperación entre los pueblos de todo el mundo.

Por supuesto, abril es el mes de la Feria de Sevilla, una fiesta de primavera que se celebra anualmente en esa ciudad, donde el público se reúne en un gran recinto denominado Real de la Feria, con calles engalanadas con farolillos y con casetas efímeras, por las que durante el día circulan jinetes y coches de caballo, pasando diariamente aproximadamente 500.000 visitantes. Se celebra una o dos semanas después de la Semana Santa, coincidiendo con las corridas de toros en la plaza de la Maestranza. Tiene un gran impacto económico y social en la ciudad y está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por todo lo dicho, desde luego a abril, mes de mi nacimiento, le tengo una especial simpatía.