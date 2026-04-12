Transgénero y transfobia

"Dysphoria" ★★★ ½ Texto y dirección: María Goricelaya Actriz: Gema Matarranz

El estado anímico opuesto a la euforia es de lo que trata «Dysphoria», obra vista en el Teatre Arniches, dentro de la Mostra Visible Alacant. Más que un simple monólogo, una ficción documental con dramaturgia y dirección de María Goricelaya e interpretación de Gema Matarranz. Se apropia de distintos personajes, de variedad de voces y cambios rápidos con la destreza y solvencia de una gran actriz. El título se refiere a las emociones negativas que pueden experimentar las personas en el asunto del cambio de sexo. Así, la hija de 15 años revela su identidad defendiendo que es chico. Y surgen la frustración, el dolor de la madre ante ese cambio, o la no aceptación del hecho y la resistencia. Terapia, grupos de sensibilización… Es acusado de abuso sexual. El intento de comprensión y protección frente a los conflictos derivados de ahí y la transfobia. El respeto y el derecho a la diversidad, y agitar a los asistentes poniendo el enfoque en la ley trans y en los casos de fraude de género. Esta norma de 2023 tiene en su haber un debate político y social. Produjo críticas de sectores feministas y partidos de la oposición sobre la no exigencia de pruebas de diagnóstico médico y de tratamientos hormonales previos. Y el procedimiento en menores. Polémicas y, a la vez, la defensa de colectivos LGTBI. En cualquier caso, la igualdad real y efectiva permite el cambio registral por voluntad propia desde los 16 años. Prohibiendo terapias de conversión. Es el arte comprometido socialmente de la veterana compañía andaluza Histrión Teatro, como forma de comunicación y expresión de lo que duele y conmueve. Superándose a lo largo de treinta años de trayectoria. Buen ejemplo es esta producción en una muestra que esgrime el objetivo de visibilizar problemáticas similares. Cosechó el premio al mejor espectáculo de sala en la Feria de Teatro de Castilla y León 2025. Y Gema Matarranz obtuvo los prolongados aplausos de unos espectadores puestos de pie en nuestro Arniches de Alicante.