Que cunda el ejemplo

Definitivamente, sí. Óscar Puente, Luis Barcala y Juanfran Pérez Llorca han sido este lunes, como reflejaba mi compañera Carolina Pascual, el espejo de la buena política, esa que esgrime el entendimiento por encima del enfrentamiento, la que sirve para dar servicio y aumentar la calidad de vida del ciudadano, ese objetivo que debería primar siempre por encima de todo. Todo eso se ha visto reflejado en una estampa histórica en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, engalanado para una acto especial, que ha llegado con la presentación de la actuación urbanística más transformadora de la historia reciente de la ciudad: el proyecto del Parque Central.

Tres décadas de espera apuntan a su final.

El proyecto permite la conexión entre barrios a través de unos cinco pasos peatonales y cierra prácticamente la eterna cicatriz que castiga la faz de la ciudad con una nueva estampa de unos 200.000 metros cuadrados de zonas peatonales, incluidas las áreas verdes.

La nueva imagen urbana mantendrá el Puente Rojo y recuperará la fachada neoclásica de la estación, así como conservará los ficus centenarios, que abrirán paso a un parque continuo de 2 kilómetros de zona verde sin interrupción de tráfico.

La solución escogida pasa por un soterramiento a medias, con algunos tramos a cielo abierto en la parte más próxima a la estación, pero que estarán integrados en el conjunto del parque y presentarán media decena de pasos peatonales para garantizar la conexión entre los barrios.

El nuevo diseño de la zona genera un gran pulmón verde que tocará a una decena de barrios de Alicante y supondrá el desbloqueo del desarrollo urbanístico de un área en la que se proyectan viviendas.

Como todos, usted se estará preguntando cuándo será realidad todo lo anunciado para el Parque Central y ya les digo que, dada su naturaleza, nadie se ha atrevido a colorear ningún calendario, pero todo apunta a que se va a impulsar tras las elecciones municipales y generales, por lo que todo dependerá de los futuros gobiernos.

El Parque Central, pendiente desde hace décadas, es una de las principales reivindicaciones históricas de la ciudad. Su construcción supone, asimismo, tejer de una vez por todas la brecha que separa zonas como Benalúa y San Blas.

Y, hablando de tejer, qué bien se teje cuando se hace en grupo, cuando los intereses partidistas quedan opacados por el interés general. Que cunda el ejemplo.