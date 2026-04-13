Ya va a hacer más de veinte años que me fui de Erasmus a Francia, concretamente a Metz. Fui de las primeras personas con discapacidad en lanzarse a esta aventura. Hubo otras, sin duda, aún más valientes que lo hicieron años antes. Con mi discapacidad, no era tarea fácil.

Encontré a la compañera ideal: Rosario, que a día de hoy sigue siendo una de mis mejores amigas, una hermana de la vida. Por suerte, el tiempo no ha podido separarnos, como tampoco ha podido romper el conjunto de amistades que construí allí. Ni la distancia —pues cada uno estamos en una parte del mundo— ni la cotidianidad han logrado debilitar ese lazo tan fuerte que convierte a los amigos en la familia que se elige.

Quizá os estéis preguntando por qué hoy hablo de este tema. En primer lugar, porque la beca Erasmus, pionera en la movilidad europea, ha permitido a millones de jóvenes de mi generación estudiar dentro de nuestro continente, conocer otras culturas, vivir aventuras y ampliar su mirada. Yo tuve esa suerte. Desde el norte de Francia, fronterizo con tantos países, pude viajar no solo por el país galo, sino también por Holanda, Bélgica y Suiza. Un año inolvidable que hoy recuerdo desde el reposo que me impide viajar y por el cual me encuentro de baja.

Pero también hablo de ello porque Europa es, o debería ser, ese proyecto común con el que soñamos quienes vivimos la experiencia Erasmus: una Europa que une, que busca puntos de encuentro culturales, que construye desde la diversidad. No una Europa que se fragmenta ni un mundo donde los valores de unidad parecen haber perdido sentido. El “no a la guerra” debería resonar con más fuerza que nunca, tal y como clama nuestro presidente, Pedro Sánchez, muchas veces a contracorriente.

Creo que es el momento de reflexionar y de unir nuestras fuerzas para construir una sociedad en paz, con una Europa fuerte e indestructible, basada en esa premisa fundamental que desea toda la ciudadanía.

Este fin de semana, además, he tenido un motivo muy especial para recordar todo esto: la visita sorpresa de mi amiga Eléonore. Su llegada me devolvió la alegría de una manera indescriptible. Es una amiga en mayúsculas, un regalo de Europa gracias a la beca Erasmus, como lo son todas las personas maravillosas que han formado parte de este camino.

Sin todas y cada una de vosotras, mi vida no sería tan rica ni tan aventurera. Soy la protagonista de mi historia, sí, pero siempre junto a quienes me quieren. Por eso reclamo, como gran parte de la ciudadanía europea, que volvamos a esa Europa del “no a la guerra”.

Volvamos al espíritu que permitió a millones de jóvenes descubrir Europa. Gracias, beca Erasmus. Mi vida ha sido mejor gracias a ti, a la Universidad de Alicante y al Centro de Apoyo al Estudiante, que confiaron en mí y en mi compañera de aventuras, Rosario, concediéndonos una beca de voluntariado para hacer posible lo que parecía imposible.

Por eso repetimos, alto y claro: no a la guerra, sí a la paz.