Ladran, luego cabalgamos, escribían algunos columnistas en los diarios progresistas a propósito del estreno de ‘Al cielo con ella’. Al mismo tiempo que otros en la prensa más conservadora se reían de ella, de sus monólogos, y de la bajeza de un espacio que comenzaba con un público en la grada jadeante lanzando bragas a la presentadora, mientras los miembros de un equipo de rugby madrileño las recogían y retiraban del plató en barreños grandes.

Henar Álvarez, que en 2013 presentó ‘Días de cine’ aunque nadie parezca recordarlo, se siente como si le hubiese tocado la lotería con este trasvase al canal principal de TVE. No en vano lleva más de media vida curtiéndose en esto del espectáculo. En su primera entrega rebasó holgadamente el 12% de audiencia, una cifra que multiplica por tres sus datos en la cadena hermana.

Curiosamente la entrevista más publicitada, la que llevó a cabo a Shakira en México, fue la más floja de las tres de la noche. Lógico. Ambas asistían a lo más parecido a un acto promocional en donde nadie puede salirse del guion, y Henar estuvo como un pez fuera del agua.

Donde ella alcanza el tono y el tempo es en el plató de TVE, donde sale a ganar y a darlo todo. Acompañaron mucho en el debut los invitados. Rossy de Palma protagonizó una entrevista modélica. Estuvo diva pero cercana, muy rápida de reflejos, mostrando inteligencia y bonhomía en su forma de entender la vida. Sergio Dalma, encantador, recordó su paso por Eurovisión en 1991, cuando la música era en directo y el concurso tuvo lugar en los antiguos Estudios de Cinecittá. Qué voy a añadir yo que formé parte del jurado español desde Torrespaña. Viva ‘Al cielo con ella’.