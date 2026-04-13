Opinión
Quan l’habitatge deixa de ser habitatge
Mai ha sigut, la del capital, una funció social. I convé entendre-ho sense necessitat de criminalitzar ningú. L’objectiu dels inversors és obtindre el màxim rendiment en el mínim temps possible. És la seua lògica i forma part del funcionament normal d’una economia de mercat.
Per això mateix, abordar un problema estructural com el de l’accés a l’habitatge no pot obviar aquesta realitat ni pretendre solucions utòpiques sense comptar amb aquest sector.
Durant la Revolució Industrial, l’aparició del capital industrial i de noves relacions productives va generar conflictes socials profunds entre patrons i obrers. La resposta no va ser eliminar el capital, sinó regular-lo: regular les relacions laborals des del convenciment que ambdues parts eren necessàries.
Amb el temps, especialment després de la Segona Guerra Mundial, el dret laboral es va consolidar com una eina essencial de convivència social. Fins i tot en aquells països o corrents ideològiques més liberals es va acabar assumint que determinats desequilibris del mercat requerien regles comunes.
Probablement ens trobem ara davant d’un moment similar en relació amb l’habitatge.
Actualment, en moltes zones, resulta més rendible invertir en immobles que en activitat empresarial productiva. En el cas del lloguer turístic, especialment en zones com la Costa Blanca, la rendibilitat anual pot situar-se aproximadament entre el 6% i el 12%. Si a això s’afegeix la revalorització de l’immoble, que a llarg termini pot oscil·lar entre el 3% i el 5% anual, la rendibilitat total pot aproximar-se o fins i tot superar el 10% anual.
Aquesta xifra és perfectament comparable amb la rendibilitat mitjana històrica d’índexs borsaris com l’S&P 500, que s’ha situat al voltant del 10% anual a llarg termini, amb una volatilitat i un risc molt més elevat.
Quan un actiu immobiliari ofereix una rendibilitat similar a la dels principals mercats financers internacionals, és lògic que el capital global es dirigisca cap a aquest sector. I això té conseqüències directes sobre el mercat de l’habitatge.
La província d’Alacant és un exemple especialment clar. Prop del 43% de les compravendes d’habitatge les realitzen compradors estrangers, una proporció molt superior a la mitjana estatal, que ronda el 15%. En alguns municipis turístics aquesta presència és encara més elevada.
Això significa que el mercat immobiliari d’aquests territoris no està determinat únicament per la demanda residencial local, sinó també per la capacitat d’inversió d’un mercat internacional. En aquestes condicions, el preu de l’habitatge deixa de respondre a una lògica residencial i passa a respondre a una lògica financera.
En aquest context apareixen inevitablement algunes preguntes incòmodes.
Què passa, per exemple, amb les vivendes turístiques? Té sentit continuar regulant-les simplement com a immobles d’ús residencial quan, en molts casos, funcionen de facto com autèntiques activitats hostaleres? Si una vivenda genera ingressos constants mitjançant estades de curta durada, amb rotació de clients i gestió professionalitzada, potser ja no estem davant d’un ús residencial de la propietat, sinó davant d’una activitat econòmica.
En aquest cas, no seria raonable exigir un règim similar al d’altres activitats turístiques, amb les corresponents obligacions fiscals, administratives i urbanístiques?
També cal preguntar-se si és realment eficaç que cada administració pública adopte mesures de manera aïllada. Municipis, comunitats autònomes i Estat estan desenvolupant regulacions parcials que sovint generen buits o simplement desplacen el problema d’un territori a un altre.
Una altra qüestió rellevant és quin hauria de ser el règim òptim d’explotació del parc de vivenda pública. Promoure habitatge públic pot ser una part de la resposta, però confiar exclusivament en aquesta via seria, salvant les distàncies, equivalent a voler regular el mercat laboral únicament mitjançant ofertes públiques d’ocupació.
I encara hi ha un element sovint absent del debat: el capital estranger que adquireix immobles no per a viure-hi, sinó per a obtindre rendes. Durant anys s’han impulsat polítiques destinades a atraure inversió internacional amb l’objectiu de generar activitat econòmica local. Tanmateix, en el cas de l’habitatge pot estar produint-se una paradoxa: una part significativa d’aquesta inversió no busca desenvolupar activitat productiva, sinó aprofitar la rendibilitat d’un actiu immobiliari que, en molts casos, acabarà generant rendes que tributaran en altres jurisdiccions fiscals i incrementaran el PIB d’altres països, mentre que els costos del bé productiu es queden ací.
Arribats a aquest punt, potser convé revisar també el marc jurídic.
La Llei d’Arrendaments Urbans està pensada, en essència, per a relacions entre particulars. Però cada vegada és més habitual que una de les parts no actue com a tal, sinó com a inversor o operador econòmic. I això canvia la naturalesa de la relació.
En el fons, és la diferència entre dret civil i dret del consumidor: no es regula igual una relació entre iguals que una en què una de les parts opera amb una posició econòmica i organitzativa clarament superior.
Si una part creixent del parc d’habitatge funciona ja com un actiu financer global, desvinculat de la seua funció residencial, el debat no pot limitar-se a ajustar contractes.
El debat és un altre. I és més profund.
És si continuarem tractant l’habitatge com si fora només un bé d’ús, o si assumirem —d’una vegada— que també s’ha convertit en un actiu financer.
Perquè si no ho fem, continuarem intentant solucionar un problema del segle XXI amb eines pensades per a un mercat que ja no existeix.
