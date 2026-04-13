Variaciones de una pareja

"Constelaciones" ★★ ½ De Nick Payne. Versión y dirección: Peris-Mencheta

Las cosas son de una manera, pero podrían ser de otra. Recuerda a la película «Dos vidas en un instante», donde el rumbo cambia en función de las circunstancias. El azar y la fuerza del destino. Incluso cabe la posibilidad de que, a pesar de esos cambios, el sino no varíe. Esto es «Constelaciones», del británico Nick Payne. La pieza vista en el Principal de Alicante. Es decir, se repiten pasajes que varían en torno al amor, a la convivencia, la infidelidad o la fragilidad con sello muy contemporáneo. Todo conduce a la enfermedad con la que el autor se entretiene para estirar el asunto, entre otros detalles. El multiverso nos sugiere que este universo no es el único y que es parte de una estructura mayor e inexplorada. No es materia de ciencia ficción, aunque el género lo haya popularizado. La teoría sobre los universos paralelos manifiesta que podrían existir variaciones de nuestro mundo, diferentes líneas de tiempo. De alguna forma, se visibiliza según la versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta. En una coproducción en la que interviene el Centro Dramático Nacional. Jugando con el planteamiento, un espectador extrae de una bolsa los nombres de ambos protagonistas. Los elegidos, Paula Muñoz y Diego Monzón, y los otros cuatro conforman la banda de música, cuya dirección es de Litus Ruiz y Joan Miquel Pérez. Los dos jóvenes y seguros intérpretes tienen buena sintonía. El público se sumerge en esta experiencia teatral con una ágil puesta en escena que acapara estas cuestiones con notable precisión. Tienen cabida los trazos de emotividad, ciertas pinceladas de humor y las consecuencias de las decisiones humanas. Lo que es, lo que pudo haber sido o lo que es posible quizá en una realidad alternativa. Se percibe la originalidad que Peris-Mencheta impone a sus trabajos. Eso sí, la atmósfera y el escenario giratorio pretenden que la obra sea más de lo que es. La idea esencial se comparte. Pero ¿interesa el contenido textual y lo que ocurre? Los aplausos fueron calurosos.