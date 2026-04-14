¿Tenemos arreglo o no lo tenemos?

La internacional reaccionaria en Europa ha recibido un directo al mentón en el cuadrilátero de las elecciones legislativas húngaras, después de dieciséis años en el poder por parte del ultraderechista primer ministro Viktor Orbán, que puede ser el inicio del retroceso de esa ola europea. La hegemonía la ha contrarrestado la alternativa política que representa el conservador Péter Magyar, antiguo colega del partido gobernante. Los votos de la derecha tradicional y votantes de izquierda se unieron para hacer fuerza y vencer. Y la oposición ha obtenido una aplastante victoria tras un alto nivel de participación en los comicios celebrados. Un cambio de régimen.

Orbán beso la lona y perdió la batalla. Inicialmente pretendía cuestionar el resultado en caso de derrota. Pero con las huellas de la pelea en el rostro solo ha podido admitir un gran fracaso que se cimenta en el acierto de los electores con tal de apearle del primer lugar del podio. No era nada fácil. Porque se apoderó del Estado. Transformó el sistema institucional y electoral del país, y controló los puestos clave de la judicatura y los medios de comunicación. Todo inspirado en la Rusia de Putin con ese híbrido entre democracia y autocracia. Un diseño para favorecer al partido gobernante.

La tendencia de la economía ha sido uno de los factores que han determinado este cambio de rumbo. O sea, Trump también está que muerde por la caída de «un verdadero amigo, un luchador y un ganador». La extrema derecha de Hungría ofrece toda clase de apoyos a los grupos europeos de esta índole, entre los que está la ultraderecha española.

Por tanto, los recursos materiales y la moral de esta tropa política se ven afectados en nuestro continente, a la vez que Bruselas lanza confeti en favor de revertir un camino antidemocrático que conduzca a una democracia de mayor calidad. El descalabro de Orbán oxigena al PP y no supone, automáticamente, el desmontaje de su modelo. Queda mucha tela por cortar, aunque es un paso favorable. Ahora falta que en las votaciones de mitad de mandato en Estados Unidos no triunfe su lunático presidente.

El mundo lo agradecería sin duda, y el papa León XIV, contra el que choca Trump, lo celebraría en el Vaticano. El infumable Donald no admite que le cuestione nadie y solo busca que le bailen el agua y que aplaudan sus grandes actitudes bélicas. ¿Cómo va a aplaudir el sumo pontífice las garras de un nuevo genocidio? Ni tampoco el que viene ocurriendo en Gaza. Los exterminadores, con Netanyahu y el héroe americano al frente de la guerra, están dispuestos a todo con tal de poner a buen recaudo sus intereses particulares. El sufrido pueblo iraní y el libanés, en esta ocasión, les traen sin cuidado, y los crímenes de lesa humanidad, de estos matones de barrio, están a la orden del día.

La frustración trumpista, ante la negativa de la OTAN a implicarse en dicha guerra, empuja a este sujeto a la posibilidad de que su país abandone la Alianza Atlántica. Los miembros pueden dejar de serlo un año después de la notificación, lo cual no quiere decir que la legislación estadounidense lo permita sin autorización del Congreso. Así, la retirada sería muy improbable, dada la configuración actual del Poder Legislativo. No obstante, teniendo en cuenta la salud mental de Trump, podría intentar la salida de forma unilateral. Entonces sería el Tribunal Supremo quien debería pronunciarse.

Péter Magyar, líder de la oposición húngara, en un acto en Budapest.El líder del partido de la oposición húngaro Tisza, Péter Magyar, pronuncia un discurso durante una manifestación en la Plaza de los Héroes de Budapest. BUDAPEST (Hungary), 12/03/2026.- (FILE) - Leader of the Hungarian opposition Tisza Party Peter Magyar delivers his speech during a demonstration at the Heroes' Square in Budapest, Hungary, 23 October 2025 (reissued 11 March 2026). Hungarian parliamentary elections are scheduled for 12 April 2026, pitting Prime Minister Viktor Orbán's Fidesz party against his opponent Péter Magyar's Tisza party. Fidesz has dominated Hungarian politics since 2010, securing supermajorities in 2014, 2018, and 2022 thanks to nationalist policies, control of the media, and tensions with the EU. Péter Magyar, a former Fidesz member, currently leads among committed voters, boosted by anti-corruption appeals and economic demands. (Elecciones, Hungría) EFE/EPA/BOGLARKA BODNAR HUNGARY / BOGLARKA BODNAR / EFE

Este hombre ha sacado a EE. UU. de numerosos organismos y compromisos internacionales más o menos válidos. La eventual marcha aislaría militarmente a su país, que se vería debilitado frente a sus rivales de China y Rusia. Eso le obligaría, más aún, a aumentar el gasto en defensa. La Alianza perdería presupuesto operativo y se reduciría mucho la capacidad de disuasión del bloque. En este sentido, Pedro Sánchez defiende la creación de un ejército común en una Europa que decida por sí misma.

A propósito de las cosas de Trump y de su ruptura con el Acuerdo de París, tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante, podemos hablar de la relación entre los conflictos armados y el impacto medioambiental. La urgencia humanitaria y geopolítica eclipsa el citado problema, aun cuando estas situaciones contribuyen a acelerar el calentamiento global con lo que eso representa. Millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono se vierten a la atmósfera, además de otros procesos de degradación ecológica que no preocupan nada al parecer.

Crímenes de guerra, por un lado, y compuestos tóxicos, incendios y contaminación a tope del planeta. Daños que pueden tardar siglos en revestirse. Retrocesos en la transición energética y consecuencias económicas y políticas. Más gasto militar en detrimento de otras cuestiones vitales. Los aficionados a enarbolar posturas como esta y a ovacionar a Trump y a los de su fatal especie ya saben lo que pasa. Agradezcamos a estos individuos lo bueno que hacen por obra y gracia de sus diabólicos talantes. La paz salva vidas y protege la tierra, el agua y el maltratado aire. ¿Tenemos arreglo?