Risas en "La Revuelta"

Estuvo sembrado Jorge Ponce en La Revuelta cuando decidió incidir en la denuncia que interpuso UTECA contra la televisión pública por un presunto incumplimiento de la normativa que rige a la hora de incluir publicidad y autopromociones en su programación. «Somos cultura», gritaba una y otra vez, tras terminar de leer el informe, subrayado con rotulador rosa. «Somos cultura», coreaba el público del teatro con idénticas ganas con las que pronuncia el mítico «Televisión es-pa-ño-la», y con la misma intensidad con la que solicita entradas a los invitados que acuden al programa a promocionar películas o funciones de teatro.

Era cierto. La resolución de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminaba el archivo de una denuncia de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) contra el programa de RTVE por el supuesto incumplimiento de la normativa de comunicaciones comerciales. Pero Jorge Ponce supo darle la vuelta a la situación y convertir el árido asunto judicial en una excusa para generar alborozo y algarabía entre un público entregado.

En La Revuelta ocurren estas cosas. Lo mismo ocurren situaciones absurdas en las que a quienes tenemos una edad nos cuesta entrar, que de repente brota la chispa con algún invitado o algún colaborador y el formato se convierte en un lugar donde surge esa magia que solamente se puede darse en el medio televisivo.

Justo lo contrario de lo que le ocurrió a la actriz Mariona Terés (de la serie Barrio Esperanza) cuando tras la invitación de David Broncano a que enviase un mensaje a Santiago Segura se quedó en blanco y se limitó a expresar que no tenía nada que decirle. Para asistir a La Revuelta y triunfar hay que ser rápido y estar inspirado.