Alicante: cuidar lo que somos para seguir siendo destino turístico

La presión ejercida por el turismo masivo es uno de los grandes males que padece la isla de Tabarca / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

Quienes vivimos en la provincia de Alicante sabemos que el turismo no es solo un motor económico. Es parte de nuestra identidad. Está en nuestras calles, en nuestras playas, en la forma en que entendemos la hospitalidad y en el orgullo con el que mostramos nuestra tierra al mundo.

Pero también sabemos, porque lo vivimos cada día, que ese éxito tiene retos que no podemos ignorar. Por eso, la intervención del pasado marzo en la Comisión de Industria de la Secretaria de Estado de Turismo, supuso un paso importante en la buena dirección. No solo por los datos que presentó, sino por el enfoque: poner a las personas en el centro de la política turística.

La Estrategia España Turismo 2030 ya ha activado el 45% de sus medidas, 67 instrumentos en marcha. No es una declaración de intenciones, es una hoja de ruta que empieza a dar resultados.

Pero lo más relevante es el cambio de mirada: dejar de medir el turismo solo en cifras de visitantes y empezar a medirlo en calidad de vida.

En Alicante, este debate no es teórico. Lo vemos en nuestros municipios. Lo escuchamos en nuestros vecinos.

Lo vemos cuando una familia tiene dificultades para acceder a una vivienda en zonas tensionadas. Lo escuchamos cuando los comerciantes reclaman estabilidad más allá de la temporada alta.

Lo sentimos cuando determinados espacios se saturan en momentos puntuales del año.

Y, sin embargo, también sabemos que el turismo es imprescindible. Que genera empleo, oportunidades y desarrollo. Que ha permitido a muchos municipios prosperar y proyectarse al mundo. Ahí está el reto: encontrar el equilibrio.

La Secretaria de Estado lo resumió con una idea que debería guiarnos: seguir siendo el mejor destino sin dejar de ser el mejor lugar para vivir. Esa es, probablemente, la definición más honesta del momento en el que nos encontramos.

En nuestra provincia, ese equilibrio pasa por decisiones concretas. Pasa por diversificar nuestra oferta turística, apostando por el interior, por la cultura, por la gastronomía, por todo aquello que nos hace únicos más allá del sol y playa.

Pasa también por avanzar en sostenibilidad. Cuidar nuestro litoral, nuestros espacios naturales, nuestros recursos. Porque lo que hoy protegemos es lo que mañana seguirá atrayendo a quienes nos visitan.

Y pasa, sobre todo, por contar con la ciudadanía.

Durante demasiado tiempo, el turismo se ha planificado sin escuchar lo suficiente a quienes conviven con él. Hoy sabemos que eso no funciona. Que un modelo turístico solo es sostenible si es compartido, si es entendido y si es justo.

Por eso es tan importante que la Estrategia Turismo 2030 incorpore a los residentes como eje central. Porque hablar de turismo en Alicante es hablar de convivencia, de equilibrio y de futuro.

Tenemos una oportunidad. La de consolidar un modelo turístico que no solo crezca, sino que mejore. Que no solo atraiga visitantes, sino que cuide a quienes vivimos aquí todo el año.

Alicante no necesita ser más turística. Necesita ser mejor turística. Y eso solo se consigue cuidando lo que somos.