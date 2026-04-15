Recuerdo perfectamente cómo me enteré de la existencia de Versión española cuando todavía era un proyecto. Fue una mañana plácida de 1998, mientras caminaba por el Paseo Gadea de Alicante. Me llamó Santi Tabernero, quien sería el director del programa, para comunicarme que llevaba entre manos algo muy bonito que me iba a gustar. Llevaba toda la razón. Versión española se convirtió rápidamente en mi programa de cabecera.

En sus casi treinta años de historia ha pasado por prácticamente todos los días de la semana, y desde 2004 incluye cada primavera el concurso de cortometrajes que patrocina la SGAE. De hecho, esta ha comenzado la emisión de los trece seleccionados de esta XXIII edición, a la que se han presentado un millar de trabajos.

Como los fieles al espacio sabrán, desde hace solamente un mes, y tras estar ubicado durante muchos años en la noche del domingo, Versión española ha sido trasladado a los sábados. Pero hete aquí que TVE anuncia que tras el éxito de Jesús Cintora con Malas lenguas, su formato va a contar también con una edición sabatina para competir contra La Sexta Xplica. Nada que objetar, puesto que la operación puede salir bien (aunque el mismo experimento con Directo al grano falló). La cuestión es que el cambio afecta directamente a Versión española, que de este modo se convierte en una especie de comodín al que no se le termina de encontrar acomodo.

Como dice el famoso bolero, da la impresión de que emitir el formato más prestigioso y con más solera de cuantos fomentan y promocionan el cine español, a punto de cumplir su trigésima temporada, no sea más que "un compromiso". Parece mentira que el grueso del mejor cine nacional esté participado por TVE.