Carles Porta ha vuelto por sus fueros. 3Cat emite la sexta temporada de ‘Crims’ los lunes por la noche, convirtiéndolo en el programa más visto en Cataluña. Al auge del ‘true crime’ hay que añadir la contundencia con la que están filmados todos los episodios, que siguen un férreo libro de estilo que funciona como un mecanismo de relojería. La música es el primer acierto, una banda sonora climática que acorrala al espectador y le invita que continúe la historia hasta el desenlace. Una historia que siempre va hacia delante y en cuyo camino se suelen dejar cebos que cobrarán protagonismo a lo largo del camino (“no olviden esta cabina telefónica, que tendrá su importancia más adelante”, “atención al contenido de este frigorífico, que cobrará relevancia más adelante”).

La voz del narrador, el propio Carles Porta, que presenta los relatos desde los micrófonos de la radio autonómica catalana, impone autoridad a cada una de las entregas, que por fuerza tienen que ser limitadas por el esfuerzo que supone la producción de cada una de ellas.

La fotografía y el montaje hacen el resto. Las imágenes están editadas a base de repeticiones. Los objetos y los planos de detalle comparecen en pantalla una y otra vez, creando un efecto hipnótico en el espectador, que se involucra más y más en la narración. Es muy difícil iniciar el visionado de un relato de ‘Crims’ y dejarlo a medias. Las declaraciones de los implicados en el suceso, bien sean testigos y familiares, o quienes han participado en su resolución (fuerzas de seguridad del Estado), completan la fórmula del éxito.

El convenio con Movistar permite a sus abonados ver unos meses después todos estos episodios, esta vez doblados al castellano.