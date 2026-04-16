Las cosas de palacio van despacio, y si es en Elx, muy despacio

El pasado 10 de abril, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba una serie de acuerdos adoptados por la Diputación Provincial de Alicante, en su sesión del 4 de marzo.

Entre las cuestiones que se daban a conocer con su publicación, estaba la de la adjudicación oficial del contrato del ganador del concurso de anteproyectos arquitectónicos que se convocó, en su día, sobre el diseño del Palacio de Congresos de Elx a construir frente a la estación de autobuses. Ya era conocido, y publicado, que había una propuesta ganadora, la denominada «Trencadís», del despacho de arquitectura García Rodríguez Alcoba, de Madrid. Aunque, a pesar de ello, han tenido que transcurrir cuatro meses para que dicha propuesta quedara oficialmente formalizada.

Ahora queda la confección del proyecto definitivo de construcción, para lo cual se barajan distintos plazos de disponibilidad que, ni el propio presidente de la Diputación, Toni Pérez, se atreve a concretar. En todo caso, se insinúa que podría ser por todo este 2026 y que las obras podrían finalizarse en diciembre de 2028. Probablemente, y vistos los antecedentes, ninguna de estas fechas es mínimamente fiable.

Habría que asegurar, primero, que los trámites previos se van cumpliendo por parte de las instituciones implicadas: Diputación y Ayuntamiento, con la suficiente agilidad administrativa, cosa que sería casi insólita. La burocracia y una sempiterna escasa dedicación a los proyectos que afectan a Elx justifica, sobradamente, que los plazos no sean muy rápidos.

Y una cuestión importante: se anuncia que este proyecto conllevará una inversión, de momento, de unos 50 millones de euros. Y digo de momento porque visto como se están ejecutando proyectos incluso mucho más sencillos que éste, cualquier previsión presupuestaria es, en estos momentos, poco menos que un brindis al sol.

Y, lo peor, habrá que ver cómo se articula el presupuesto de la Diputación para financiar dicha obra que, hasta ahora, no existe. Tan sólo se concretaron unas cantidades, cercanas a los 300.000 euros, para costear los premios y otros gastos que conllevaba el concurso de diseños convocado en su día. La obra tiene un costo importante y, por otra parte, hay que recordar que es muy posible que, en el tiempo, coincida con la construcción de otro Palacio de Congresos en Alicante ciudad, también por parte de la Diputación.

Que esta institución vaya a invertir mucho más de 100 millones de euros (el de Alicante, faltaría más, es más grande y caro que el de Elx, naturalmente) en dos Palacios de Congresos situados a 24 kilómetros uno del otro, y casi al mismo tiempo, está por ver. Y, si hubiera que dar preferencia temporal a uno sobre el otro, por lo que sea (no pensemos mal), es fácil intuir cual podría quedarse aparcado. Y, menos mal que, en el caso de Elx, el espacio ya viene siendo utilizado de aparcamiento y tenemos experiencia en eso.

Las características del Palacio a construir ya son suficientemente conocidas, y no cabe volver a repetirlas. Vienen siendo anunciadas desde hace años, y hay gente que, de tanto oírlas, hasta creía que ya estaban hechas. Recordemos que, nada menos que en 2018, el que era presidente de la Diputación, César Sánchez, del PP, para ayudar a la campaña electoral de 2019 del entonces candidato Pablo Ruz, que perdió las elecciones, se comprometió a que la Diputación financiaría la construcción de un Palacio de Congresos en Elx. Hace 8 años de aquello, y aún están en los trámites para ver cómo se hace. Increíble. Para muchas cosas, Elx está a cientos de kilómetros de Alicante.

Luego de aquel César Sánchez llegó un tal Carlos Mazón a la Diputación y, de ahí, a la Generalitat, con parada incluida en el Ventorro. Del compromiso con Elx, poco se hizo, y, por cierto, con nula capacidad del PP de Elx para hacer cumplir aquellas promesas, ni siquiera a los suyos. Hoy está Toni Pérez y, ahora, se habla de finales de 2028, y sin tener nada asegurado aún. Es su tercer año como presidente de la Diputación, y de Pablo Ruz como alcalde, y ya veremos. Siempre nos están dejando para recoger las «chafadas».

Y es que, siendo importante el pendiente Palacio de Congresos, hay que recordar que la Diputación también dispone, en Elx, del espacio que Caja Mediterráneo tenía en la Glorieta, junto al Gran Teatro, y donde anunció su intención de rehabilitarlo y ubicar allí un espacio cultural para exposiciones, actos, etc., así como dependencias propias. Se compró hace unos años, su estado edificatorio es preocupante y no hay ni noticias sobre los anuncios tan bonitos que, en su día, se hicieron. Tal vez se les haya olvidado que lo tienen. Pasa igual que con el edificio de Correos, que nadie sabe qué hacer con él. No tiene suerte Elx con las inversiones que nos prometen.

Menos mal que el alcalde, Pablo Ruz, acompañado de un concejal de Vox, curiosamente, se nos ha ido a China a buscar inversiones, según dice él mismo. Con ese argumento, no sería raro verlos viajar «urbi et orbi» por todo el planeta. Ya que no consiguen que las inversiones previstas desde Alicante y Valencia lleguen, van a probar si se traen alguna desde la China y, si no, hay más países para visitar. Para querer contener el gasto en viajes y componendas, el nuevo equipo de gobierno PP-Vox, tan austero y eficaz que nos decían que era, apunta lejos, y es que viajar es un placer, y más en determinadas condiciones.