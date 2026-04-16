Suite de "El sombrero de tres picos" en el 150 aniversario de Falla

Ficha Alicante, ADDA, 17 de abril 2026 A las 20 horas. ADDA·SIMFÓNICA ALICANTE META4 QUARTET, cuarteto de cuerda Josep Vicent, director titular

Manuel de Falla

(Cádiz, 1876-Alta Gracia, Argentina,1946)

El sombrero de tres picos, suite para orquesta (selección Josep Vicent)

Las composiciones de Falla sonarán este año en muchos auditorios al cumplirse 150 años del nacimiento del más importante músico español del siglo XX. En esta ocasión ha sido Josep Vicent quien ha elaborado una síntesis de las dos suites orquestales de su ballet “El sombrero de tres picos”. Falla, durante su estancia en París, de 1907 a 1914, asistió a la creación del ballet “La consagración de la primavera” de Stravinsky. Diaghilev le propuso llevar a escena las “Noches en los jardines de España” para sus Ballets Rusos cuando Falla estaba trabajando en el drama “El corregidor y la molinera”, basada en la obra “El sombrero de tres picos”, de Pedro de Alarcón, para voz y orquesta, con textos de su amigo Martínez Sierra, que estrenaría Joaquín Turina el 7 de abril de 1917 en el Teatro Eslava de Madrid. Dos años más tarde, con el título original de Alarcón, los Ballets Rusos de Diaghilev lo estrenarían en el Teatro Alhambra de Londres bajo la dirección de Ernest Ansermet y con los trajes diseñados por Pablo Picasso. Falla había rehecho la partitura original añadiendo temas populares captados en sus viajes por Andalucía para completar las burlescas aventuras de un viejo corregidor, el hombre del sombrero de tres picos, prendado de una bella molinera por la que se ridiculiza ante la alegría de ella y de su esposo, primero celoso y después cómplice.

En el ballet la acción se divide en dos partes, una que transcurre por la tarde y otra por la noche, de la que las dos suites que elaboró Falla conservan el orden. El maestro Josep Vicent ha hecho para hoy una selección de ambas: De la suite número 1, la Introducción (una alegre fanfarria de trompas y trompetas sobre la acentuación de los timbales), la Danza de la molinera (un fandango que expresa la pasión sensual), y El corregidor (cuando el seductor persigue a la molinera y se cae). De la segunda suite, la Danza del molinero (la famosa farruca que Falla compuso en 24 horas a petición de Diaghilev), y la Danza final (una jota de un virtuosismo trepidante, cuando todo el pueblo celebra la derrota del corregidor mientras lo mantean).

Nicola Campogrande

(Turín, 1969)

Liberi tutti, concierto para Cuarteto de Cuerda y Orquesta (estreno en España)

El 14 de octubre de 2022 se produjo en Alicante el estreno mundial de la Sinfonía número 2, “Un mondo nuovo”, para mezzo-soprano y orquesta, del compositor piamontés Nicola Campogrande, que asistió al concierto. Hoy se estrena en España la última de sus composiciones, un concierto para cuarteto de cuerda y orquesta, que se estrenó en Milán el pasado 6 de junio por la Sinfónica de Milano bajo la dirección de Josep Vicent y con los mismos integrantes del cuarteto finlandés Meta4 Quartet que hoy nos visitan (Antti Tikkanen y Minna Pensola en los violines, Atte Kilpeläinen en la viola y Tomas Djupsjöbacka al violonchelo). De “Liberi tutti” (Liberar a todos) ha dicho su autor: “Me gustaba la idea de dar sonido a este mundo nuestro donde las categorías se disuelven continuamente, donde parece que los referentes lógicos ya se han perdido, donde reina una buena dosis de caos. Pero quería hacerlo con optimismo, con alegría, imaginando que de la confusión del presente pueda emerger una vida diferente, consciente, luminosa”. De la obra, articulada en tres movimientos -Moderato, Largo y Allegro- se ha escrito tras escucharla en Milán que es “una página luminosa, tonal, caracterizada por un lenguaje personal e inmediatamente reconocible”. La inserción del cuarteto de cuerda, solución bastante rara, establece un diálogo entre la escritura camerística y la escritura sinfónica. “El mundo sonoro resultante es fantasioso, rico en colores y matices, con un juego tímbrico eficaz y espontáneo”, escribió Cesare Guzzardella tras el estreno, que fue recibido con estruendosos aplausos

Carl Nielsen

(Norre Lyndelse, Odense,1865-Copenhague, 1931)

Sinfonía número 4, “La inextinguible” (opus 29)

El 29 de abril de 2022 escuchamos a la ADDA·Simfónica en la obertura “Helios” de Nielsen, y 27 de abril del pasado año a la Orquesta Sinfónica RTVE, con Marta Raga como solista, en el concierto para flauta y orquesta del compositor danés. Hoy será la cuarta de sus seis sinfonías que se estrenó el 1 de febrero de 1916 en Copenhague. Del título de la misma, “La inextinguible”, dijo: “…una especie de sinfonía en un movimiento que tiene la ambición de representar todo lo que sentimos y pensamos a propósito de la vida, es decir, de todo lo que tiene de voluntad de vivir y de obrar. Todo puede ser comprendido en este concepto y la música es una manifestación de Vida”. La sinfonía, iniciada en 1914, inicio de la I Guerra Mundial, reafirma para Nielsen que “la voluntad de vivir” nunca se extinguirá, y que la “inextinguible” naturaleza sobrevivirá incluso a toda catástrofe del universo. La obra tiene un único movimiento, con sus partes encadenadas (Allegro-Poco allegretto-Poco adagio quasi andante-Allegro) y un solo centro tonal (mi mayor), con continuos pasos de un ambiente a otro, sin rupturas.