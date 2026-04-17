De tapas, de ríos

Vuelve ‘De tapas’. Regresa la exquisita Adrienne Chaballe, la anfitriona perfecta. Recorriendo los bares de tapas de las principales ciudades de España. Paseos que no son más que una excusa para realizar un programa de viajes realizado con una factura impresionante.

Tras la primera temporada que vimos el invierno pasado, y la segunda que llegó en pleno verano, llegamos a la tercera que nos llevará a nuevos doce destinos donde encontrar la felicidad. A través de los manjares en la barra, pero también con Los atractivos artísticos inventariados en cada lugar.

El excelente guion no deja cabos sueltos, logrando introducir en los 45 minutos que dura cada entrega lo que es imprescindible conocer de la capital visitada. Las intervenciones de los expertos en museos e historia son concisas y a estas alturas de la película los drones son capaces de ofrecernos maravillas. Aunque de poco serviría si el director del programa, Manuel Melero, careciese de buen gusto.

‘De tapas’ da el relevo al que ha sido otro gran espacio documental, ‘Ríos’, que en su primera temporada ha emitido doce entregas, que concluyeron con el Segura. Fue un placer recorrer su curso de 325 kilómetros deteniéndonos en algunos de los lugares emblemáticos de su recorrido, como Cieza, Murcia y su desembocadura en Guardamar del Segura. No deja de ser curioso que el Segura atraviese cuatro comunidades autónomas, naciendo en Jaén, pasando a Albacete y después entrando y saliendo de Murcia atravesando Alicante en dos ocasiones.

El programa daba para más episodios. Fue una pena que las entregas correspondientes al Duero, el Tajo o el Ebro se concentrasen en un solo episodio, porque hubiesen nutrido de contenido a varios más. Esperemos que se ruede una segunda temporada con Álex O´Dogherty como narrador.