Un actor carismático

"Landa" ★★★ Directores: Gracia Querejeta y Miguel Olid

No es frecuente que los documentales dedicados a glosar la biografía y la obra de una celebridad aireen los aspectos negativos del protagonista. Landa, dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid, rehúye de la hagiografía, y eso le honra. Por supuesto que trata con respeto al actor que marcó el devenir de un tramo importante de la historia del cine español, pero en la nómina de amigos y compañeros que lo evocan hay alguno como Antonio Resines que se atreve a señalar algunos de sus defectos.

Cuando en 2008 Alfredo Landa publicó sus memorias, escritas por Marcos Ordóñez, llamaron la atención las alusiones directas del actor a ciertos nombres de la profesión, incluso los que todavía estaban vivos. Ello da idea de la sinceridad y el carácter del mítico actor.

Landa no oculta esa polémica, aunque por lo general en la galería de testimonios que recoge, abundan los que comentan algunas de las anécdotas más positivas. Luis Alegre, María Bardem, Rosa Belmonte, Oti Rodríguez Marchante, José Sacristán, Miguel Rellán, y sus hijos Alfredo e Idoia aportan opiniones que siempre da gusto escuchar. En realidad, para todo aquel que sea amante del cine español este documental es una gozada. Alfredo Landa fue mucho más que el creador del landismo. Tras la oportunidad que le dio Bardem en El puente pudo llegar a su cumbre en Los santos inocentes con Mario Camus.

Especial interés poseen las secuencias extraídas de entrevistas concedidas a TVE, como las que ofreció en Estudio abierto a José María Íñigo.