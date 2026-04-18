Desmemoria.

Nos pasamos la vida acumulando, almacenando todo lo que cae en nuestras manos, cachivaches, libros, fotografías, películas, y un montón de cosas que en la mayoría de las ocasiones no volvemos a utilizar.

Almacenar se vuelve obsesivo para muchos de nosotros, cuando nos da por coleccionar lápices, gomas de borrar, dedales o cucharillas de café, y a la mínima de cambio estamos comprando un lápiz por extraño o curioso, una goma de borrar que jamás utilizaremos o un dedal que tendremos de exposición permanente en la estantería más visible de nuestra casa.

Pero saber que tenemos determinados «tesoros» es lo que consigue hacernos felices y que sintamos una plena satisfacción solamente con pensarlo. La utilidad pasa a un segundo plano, incluso la forma de adquirir nuevos ejemplares, lo importante es poseer y tener conciencia de lo poseído.

Los que hacen más acopio de posesiones, posiblemente sean menos conscientes de aquellas que resultan más valiosas y que no radican en lo material, tampoco en lo físico o lo moral, ni siquiera en lo psicológico o lo social, se encuentran guardadas en cada uno de nosotros, pero de una forma automática, involuntaria en ocasiones y voluntaria en otras, dependiendo de la intención, de la motivación o del sentido final que tengan para cada cual.

La memoria como una de las funciones básicas, se convierte en el auténtico baluarte de nuestra realidad. El presente actúa como filtro de un pasado reciente, un pasado remoto y un futuro por llegar que modulan prácticamente todas las acciones del comportamiento humano.

Cuando hemos conseguido almacenar en nuestra memoria un número ingente de acontecimientos, conocimientos y vivencias es cuando contamos con un verdadero tesoro. Podemos volver a un lugar que habíamos visitado veinte años atrás y no tener ni un solo recuerdo o, por el contrario, poder rememorar sin ningún problema un montón de anécdotas, rincones o sentimientos que teníamos bien guardados en nuestra memoria remota.

Sabemos que con el paso del tiempo somos capaces de recordar más y mejor gran cantidad de cosas que nos ocurrieron en la infancia y comenzamos a olvidar lo más reciente, como si fuera un preaviso de que estamos entrando en la antesala de la muerte, cuando en realidad estamos empezando a disfrutar de lo atesorado en los mejores momentos de nuestras vidas.

Los que pierden la memoria dejan de ser conscientes de su propia existencia porque se disipan sus referentes, se alejan de sus experiencias y sus vivencias. Cuando la memoria falla acabamos fingiendo la existencia que hemos dejado atrás y nos quedamos vacíos de contenido. Cuando la memoria se va, dejamos de ser y únicamente estamos.