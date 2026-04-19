Una fiesta/ tradición local es del lugar donde ha nacido, o no. Se supone. Me cuesta entender que las Hogueras de Alicante tienen que viajar por todo el planeta para decir quienes son y que celebran, etc...

Sí ya viene mucha gente a Alicante para vivirlo con los residentes que somos nosotros (por cierto cada año más huyen muchos durante estas fechas porqué es demasiado).

Hay cierto «over-booking» por ejemplo en la Plaza de los Luceros y cada vez más problemas en general.

Ha crecido de tal manera y da la sensación que quieren más y más.

¡Ya no hay medida ni sensatez!

Solución: Menos es más.