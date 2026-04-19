Opinión | Cartas de los lectores
Gaby Robles F. Liebhart
Menos es más
Una fiesta/ tradición local es del lugar donde ha nacido, o no. Se supone. Me cuesta entender que las Hogueras de Alicante tienen que viajar por todo el planeta para decir quienes son y que celebran, etc...
Sí ya viene mucha gente a Alicante para vivirlo con los residentes que somos nosotros (por cierto cada año más huyen muchos durante estas fechas porqué es demasiado).
Hay cierto «over-booking» por ejemplo en la Plaza de los Luceros y cada vez más problemas en general.
Ha crecido de tal manera y da la sensación que quieren más y más.
¡Ya no hay medida ni sensatez!
Solución: Menos es más.
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