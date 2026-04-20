Giró contra Henar

Es un error que ‘Cara al show’ se haya programado los martes. Denota una falta de respeto hacia un programa que podríamos denominar homónimo, ‘Al cielo con ella’. Marc Giró y Henar Álvarez son los máximos exponentes de la televisión de humor comprometida que se emite en la actualidad (y me refiero a los espacios semanales, no a los diarios).

Henar Álvarez llegó primero a la noche de los martes en La 1, por lo que parece una descortesía por parte de La Sexta que Marc Giró lo haga precisamente ese día. En mi humilde opinión salen perdiendo los dos. Me dirán que las cadenas son muy libres de contraprogramar con tal de conseguir los mejores resultados. Pero existe un concepto que parece olvidado, que se llama respeto al espectador. Y se da la circunstancia de que los espectadores más fieles a la televisión comprometido no andamos sobrados de productos de referencia.

En una parrilla cuyo ‘prime time’ está dominado por los ‘MasterChef’, ‘TopChef’ y todos los chefs del mundo, por no hablar de las islas de las tentaciones, los concursos de supervivientes, las citas a ciegas o esos espacios sensacionalistas como ‘Horizonte’ o ‘Código 10’, los formatos de Henar Álvarez y Marc Giró llegan como agua de mayo. Gustarán a unos, disgustarán a otros, pero lo que no tiene sentido es que se pisen. Por eso lo más sensato sería que ambos se replanteen la situación y cambien de noche. No sería una derrota, ni mucho menos, sino un alarde de sensatez. Hemos estado esperando mucho tiempo, años, para contar con programas así en nuestra televisión. Quienes gustamos verlos a la hora en que se emiten, articulando la jornada en su honor, necesitamos una rectificación.