Inmigración y saharauis

Imagen de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), con la intervención del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. / EUROPA PRESS

Nada hay que a la política mueva más allá de los intereses propios de quienes la ejercen. Nada hay que les conduzca a la empatía con los seres humanos a salvo el voto que de estos necesitan. La política está deshumanizada y los ciudadanos hemos caído en la trampa de creerla con un grado de obsecuencia que demuestra la degeneración del valor libertad.

La inmigración, que afecta a seres humanos que salen de sus lugares para buscar una vida mejor, de seres humanos sin nada, sin esperanza, que ansían vivir en paz, no ha logrado un consenso mínimo y coherente con su importancia y valor. No. Antes, al contrario, se aborda con esa indiferencia y frialdad ya enquistada en el sistema que todo lo fía al interés y a la estrategia que, en casos como éste, podría calificarse de miserable, de éticamente vergonzosa.

Es incomprensible que no se sienten a dialogar, que expongan las distintas visiones del tratamiento de la materia desde la objetividad, desde la adopción de soluciones que garanticen una adecuada integración sin exigencias absurdas y casi ridículas, sin prejuicios y sin la locura e irresponsabilidad de las grandes palabras que abren la puerta después a los riesgos del abandono real.

Una regularización sostenida y permanente es mejor que una avalancha; una política siempre abierta, que un decreto para el caso del hoy; una planificación de los derechos efectivos, mejor que un traslado a otros de responsabilidades que no pueden cumplir; un control sobre la contratación ilegal, que se tolera, que la ceguera de permitirla negando la regularización a ilegales porque el sistema los permite y potencia; un respeto a la idiosincrasia y costumbres españolas, que una referencia a la multiculturalidad que suponga, más allá del respeto a lo ajeno, el ataque a lo nuestro.

La inmigración es terreno abonado para sembrar miedos frente al otro o declaraciones que aparezcan como humanitarias. En ambos casos un aprovechamiento de los sentimientos desmentido por la realidad, la negativa a establecer una política común que no conceda réditos. Y es que esos réditos no son escasos si se sabe abonar el terreno que tan soberbiamente cultivan políticos que viven del enfrentamiento y que riegan el mundo de enemigos para ser algo.

Vamos a un proceso que no ha valorado nada, sin datos, sin normas precisas que pongan coto al abuso laboral de los ilegales, solo palabras, sin mejora efectiva de los servicios públicos que deben tener, que pierden calidad cada día, sin previsiones habitacionales. Por otro lado, escuchamos a los que prefieren no regularizar manteniendo la esclavitud de sueldos en negro y sin derechos sociales, aunque se muestren proclives a legalizar con una planificación perdida en el tiempo y subordinada a los beneficios económicos del trabajo, sin atender a las necesidades básicas de las personas. Igualmente, a los que quieren ciudadanos de segunda sometidos a la jerarquía de la nacionalidad, una casualidad. O, en fin, a los que solo quieren regularizar a los que sepan catalán. El colmo de la estupidez.

Pero, como colofón de este desafuero, es imposible no referirse al pueblo saharaui. Ese abandonado por la coalición progresista española, cuyo progresismo es difícil de comprender por ser misericordioso con las palabras.

50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática / Matias Segarra

Este gobierno debería explicar a los españoles las razones que le han llevado, por decisión de Sánchez, a dar otro golpe y son muchos ya, al pueblo saharaui. Ahora ha sido la infame exclusión de los saharauis de la regularización en curso de inmigrantes, pues se excluye a los apátridas, siendo así que, entre los apátridas, excluidos, se hallan ubicados casi en su totalidad los saharauis. Vergonzoso que este gobierno, tan delicado con Gaza, Irán etc…con la nacionalización de los hijos de españoles que salieron de nuestro país hace casi cien años que se espera que les voten, se olvide y desprecie a hijos de españoles, cuyos padres tuvieron DNI y ahora soportan una guerra, una guerra digo, en la que la España pacifista de cartel aporta armas en favor de Marruecos contra el Polisario. Y la izquierda, presta a tan inmensos gestos de bonhomía, los olvida. Dónde está la izquierda es una pregunta que nos hacemos muchos.

No se concede la nacionalidad a los saharauis, ni se les regulariza en este proceso, condenándoles a otro muy largo, por carecer de nacionalidad. Y tienen el gobierno y sus socios la osadía de atribuirse calificativos que se desmienten con este acto que supone olvidar a este pueblo y ayudar a Marruecos a que acabe con el mismo. Nos hemos apartado y cedido sin siquiera celebrar un debate parlamentario; por carta de Sánchez al rey de Marruecos. Por carta privada de quien no es nadie para hacerlo o no debiera serlo si funcionara la democracia.

Se escuda el PSOE en un informe del Consejo de Estado, no vinculante, obviando las veces que ignora sus informes. Muchas. Y Sumar, advierte, pero no dispara por enésima vez. Que nadie espere otra cosa. Y la prensa próxima, en general, calla o hace un relato que no hiere. Dos líneas ocultas para no molestar.

Cierto es que el PSOE siempre fue poco favorable a la causa saharaui, pero en esta legislatura ha llegado al máximo. No respeta la legalidad internacional, a la que con tanto fervor alude cuando le viene bien, ni es coherente con su discurso selectivo de humanismo y democracia. Que muchos no los creamos es tan lógico, como razonable. Este progresismo es difícil de aceptar.