El programa de Cuatro conducido por Ana Milán Ex. La vida después nos está deparando momentos inolvidables. La tanda comenzó con el encuentro con Rosalía y de forma temática agrupa a varios invitados cada noche. La dedicada a salir del armario, entre otros, ofreció un testimonio impagable de Blas Cantó, componente de Auryn, de cuyos cinco miembros cuatro eran homosexuales, aunque no lo podían confesar en las promociones para, supuestamente, no perder a la hinchada femenina.

La semana siguiente se abordó el tema de las adicciones, y como no podía ser de otra forma los cinco invitados, que fueron con la verdad por delante, protagonizaron pasajes que quien no haya visto merecería revisar. La primera en liza fue Alejandra Prat, quien contó pormenorizadamente cómo influyó en su familia la adicción de su hermano, las recaídas, la impotencia ante el sufrimiento, el sentido de culpa por si podrías haber hecho algo más. Alguna lágrima furtiva se deslizó por sus mejillas, puesto que una vez se entra en materia es imposible que no te vuelvan a la mente pasajes que marcaron tu vida para siempre.

A continuación, Ana Milán reunió en un decorado de arquitectura industrial a otros cuatro invitados, Rafa Sánchez, Andrea Levy, Pablo Ojeda y David Seijas. El cantante de La Unión relató sus problemas con la cocaína y la heroína, Andrea Levy su dependencia a los ansiolíticos, Pablo Ojeda su ludopatía y el sumiller David Seijas su adicción al alcohol.

Todos abordaron cuál fue el origen de sus dependencias y cómo afectaron a su entorno. En medio de un tono amable y distendido se deslizaron declaraciones a corazón abierto que producían escalofríos. Demostrando que cuando la televisión privada se pone seria también puede aportar formatos de gran interés.