20 años de "El intermedio"

El equipo de cien personas que hace posible ‘El intermedio’ quiso celebrar el vigésimo aniversario de vida del programa, un emblema de La Sexta, cadena que también cumple 20 años, puesto que el formato presentado por El Gran Wyoming arrancó al mismo tiempo que las emisiones del canal.

Mereció la pena asistir a la fiesta organizada en el Florida Park de Madrid (esa sala de fiestas desde donde se emitía ‘Esta noche, fiesta’, de José María Íñigo, en 1977). Y mereció la pena porque el cumpleaños nos hizo retrotraernos a aquella época en la que éramos más jóvenes, y a repasar algunas de sus páginas más célebres.

Más allá del humor que protagoniza todas las entregas y que presidió la fiesta, quisiera destacar algunos de los momentos más serios de la noche. Por ejemplo, cuando Andrea Ropero destacó tres cuestiones con los que el programa se mojó en numerosas ocasiones: la inmigración, la eutanasia y la lucha por la igualdad del colectivo LGTB. En este sentido fue especialmente emocionante el testimonio de Ángel Hernández, que logró después de una lucha titánica que su mujer muriese dignamente.

El bloque con más enjundia lo protagonizó Iñaki Gabilondo, el jubilado que más trabaja en este país, que realizó una entrevista modélica a José Miguel Monzón (El Gran Wyoming), aunque éste echó muchos balones fuera a preguntas que eran más que interesantes. La presencia de medio gobierno en la sala dio que hablar, así como la intervención del presidente del gobierno deseando que cuando ‘El intermedio’ cumpla sus 25 años él lo celebre todavía desde la Moncloa.

Y una apostilla: qué buenos son los montajes humorísticos breves realizados desde un principio con talento por Alberto González, de nombre artístico ‘Querido Antonio’.