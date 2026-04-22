La ciudad lectora

«Leer es dejarse tocar por aventuras que no hemos vivido, por amores que no hemos tenido, por ideas que nos asalten y que nos desplazan, por presencias que hacen nuestra vida diferente». Marina Garcés.

La profesora de Filosofía que firma el texto que encabeza este artículo, sostiene que en nuestras ciudades la lectura, y también la escritura, reaparece como una práctica que hace comunidad y organiza comunidades muy concretas, como un antídoto o como una resistencia a la desaparición de la vida colectiva que sufre nuestra sociedad. La proliferación de clubs de lectura, bibliotecas populares o editoriales independientes, son fenómenos emergentes que responden a un deseo de comunidad en la que el libro es el protagonista.

La lectura, continúa Garcés, no tiene nada que ver con el aislamiento del individuo. La soledad del lector es una soledad buscada, plena y muy acompañada. Es una experiencia de la complicidad que nos permite pensar la potencia de unas comunidades indomables. Entendemos por "Comunidad lectora" a un grupo de personas que comparten lecturas, motivaciones, espacios comunes, y hábitos de socialización en torno a la lectura. En esencia una comunidad que entiende la lectura desde una perspectiva social y socializadora.

Individuo y comunidad son conceptos complementarios. El deseo de comunidad es la otra cara del individualismo. La nostalgia de la comunidad es la idea de lo perdido que deseamos recuperar para encontrar asideros para la vida a través de la presencia y la pertenencia.

Una comunidad lectora se arraiga en un espacio. Por eso en nuestra ciudad, como en muchas otras, la proliferación de los «Clubs de Lectura», se realizan en bibliotecas públicas y en librerías, entre otros espacios; no siempre con facilidades, como ha ocurrido en la Biblioteca Pública Azorín, en la que por una deficiente gestión de los responsables autonómicos de la institución se tuvieron que suspender esos clubs desde noviembre pasado por falta de personal, lo que exigió el cierre de la biblioteca por las tardes. Este problema se ha resuelto, provisionalmente, hace unas semanas.

«La necesidad de leer ha forjado una lealtad entre gente que, sin conocerse, han empeñado sus esfuerzos en preservar el caudal de nuestros mejores relatos, sueños y pensamientos. Personas unidas por el deseo de proteger los libros» (Irene Vallejo). No se puede expresar mejor la motivación que movió a un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Alicante a fundar la Asociación de Amigos de la Biblioteca Publica Azorín.

Algunos recordamos que, a finales del siglo pasado, cuando apareció el libro digital, se anunció la muerte del libro de papel, sin embargo, el libro impreso sigue disfrutando de muy buena salud. ¿Por qué continuamos comprando libros de papel?, el filósofo Byung -Chul Han lo ha explicado muy bien: « Los libros electrónicos no tienen rostro ni historia. Se leen sin las manos. El acto de hojear es táctil, algo constitutivo de toda relación. Sin el tacto físico, no se crean vínculos». Y el escritor y poeta argentino Reinaldo Sietecase ha explicado de este modo el texto del filósofo: «Sin caricias es imposible el amor. Los libros responden a esa necesidad esencial y nos definen.»

¡Feliz Día del Libro!