Opinión | OPINIÓN | REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES
“Inhumana, injusta i insegura”
Així ha qualificat el senyor Alberto Núñez Feijóo la regularització d’immigrants que ha impulsat el govern del senyor Pedro Sánchez.
El president del PP ha rebutjat el decret del govern de l’estat, amb el qual mig milió d’immigrants podran regularitzar la seua situació. Pense que és del tot indecent i sí, “inhumana, injusta i insegura”, l’actitud del líder de l’oposició, que, per acontentar Vox, tracta els immigrants d’una manera del tot anticristiana. No recorda el senyor Feijóo les paraules de Jesús: “Vaig ser foraster i em vau acollir” (Mt 25:35)
Quan el papa Francesc i el papa Lleó (i altres bisbes), han demanat acollir els qui fugen de la guerra i de la fam, el senyor Feijóo es comporta inhumanament amb aquells que més sofreixen. El qui va ser president de la Xunta no deu recordar els milers i milers de gallecs que van haver d’emigrar del propi país per buscar un futur millor.
I és que amb les polítiques sobre immigració, cada vegada és més difícil distingir el PP de Vox, degut a que aquests dos partits tracten els immigrants d’una manera totalment inhumana.
Els immigrants, tan necessaris a l’estat espanyol i al País Valencià, són persones que no han eixit del seu país per fer turisme o per gust, sinó per buscar un futur millor. Per deixar enrere la fam, la violència, la misèria.
No sé què pensarà el senyor Feijóo del papa Lleó, un immigrant vingut a Itàlia des dels EEUU o abans, el papa Francesc, un argentí que va esdevenir bisbe de Roma.
Com ha dit la Conferència Espanyola de Religiosos, Càritas i el Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, l’aprovació d’aquest Reial decret que permet la regularització extraordinària de persones immigrants, és una mesura “de responsabilitat política, ètica i social”. D’aquesta manera, els immigrants fins ara “irregulars”, eixiran de la incertesa i podran accedir plenament a drets i a oportunitats bàsiques, a més de cotitzar i pagar impostos, contribuint així formalment al sosteniment dels serveis públics i per tant, a reforçar l’Estat del benestar.
Inhumanament, a les Corts Valencianes, el PP i Vox han instant el Consell a adoptar mesures per a frenar la “immigració massiva i les seues conseqüències negatives”. Aquests dos partits (que hipòcritament participen en la romeria de la Santa Faç), han aprovat una proposició no de llei que contempla retornar immigrants i instal·lar els centres de menors als afores de les ciutats.
Seria bo que el bisbe d’Oriola-Alacant denunciara públicament els representants d’aquests partits que, farisaicament, participen cada any en la romeria de la Santa Faç, però que després no són capaços de descobrir el rostre del Senyor en els nostres germans immigrants.
En compte d’aprovar a les Corts aquestes mesures racistes i insolidàries, al PP valencià més li hauria valgut previndre i evitar les morts dels 230 valencians que es van ofegar el 29 d’octubre de 2024. I és que com ha dit la senyora Victòria Roselló, cap de meteorologia d’À Punt, “almenys cinc dies abans” d’aquell 29 d’octubre “ja es veia” què passaria i per això “es podrien haver evitat morts”. I malgrat això, el govern valencià, amb la seua passivitat, negligència i ineptitud, no va fer res per evitar que moriren 230 valencians. L’actitud del govern valencià el 29 d’octubre de 2024, sí que va ser “inhumana, injusta i insegura” sobretot insegura per a les persones que es van ofegar i per als seus familiars. Com va ser “inhumana, injusta i insegura” (durant tot un any), la decisió del senyor Feijóo de recolzar, aplaudir, protegir i emparar el senyor Mazon com a president de la Generalitat. O com és també “inhumana, injusta i insegura” l’actitud del PP de mantindré el senyor Mazon (tot i el seu absentisme laboral), com a diputat a les Corts Valencianes. Però la regularització d’immigrants no és “inhumana, injusta i insegura”, com afirma indecentment el senyor Feijóo.
