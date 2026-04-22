Una regularización de migrantes justa y necesaria para todos

El Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, aprobó, en Consejo de Ministros, el pasado 14 de abril, el Real Decreto por el cual dará comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país. La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, el jueves 16.

El sistema de cita previa para la tramitación presencial de solicitudes se habilitó ese mismo día, si bien la atención presencial comenzó el lunes 20 de abril. La admisión a trámite de la solicitud dará derecho a residir y trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año. Está dirigida a personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida. Deben carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública, según dice la norma.

Como bien ha expresado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, «con este proceso se pretende garantizar los derechos de las personas migrantes y dotar de seguridad jurídica al sistema». Sin lugar a dudas, y como declara el Gobierno, «estamos ante uno de los grandes hitos de la legislatura. Hoy España, que ya es un gran país, se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos».

Es increíble que se hayan tardado tantos años en resolver una situación tan injusta que afectaba, especialmente, a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad y que abarcaba a cientos de miles de personas. Se dice que, con este Real Decreto, es posible que se puedan acoger a él unas 600.000 personas que ya están en España desde hace tiempo. Un tema como éste, que debería ser de Estado, no ha gozado del mínimo apoyo de los partidos de la derecha. Incluso el PP que, en tiempos de Aznar, ya promovió regularizaciones similares, en estos momentos y, seguramente, bajo la influencia de Vox, está ahora radicalmente en contra y, además, acusando sin fundamento y generalizando al colectivo inmigrante como algo indeseable y hasta peligroso para nuestra sociedad. La opinión de Vox sobre este tema es muy preocupante por su falsedad y racismo evidente. Su planteamiento, con el que tan orgullosos están de haber conseguido que el PP, con tal de continuar en la poltrona ambos, lo acepte en Extremadura, recuerda mucho al del apartheid en Sudáfrica o, peor aún, a las Leyes de Núremberg de 1935, que consagraron el racismo y el antisemitismo en Alemania.

Por no hablar de sus planteamientos sobre expulsar de España a casi 8 millones de personas extranjeras que ya residen aquí hace años y que en su mayoría hacen los peores y mal pagados trabajos que ningún español haría, y que tanto están contribuyendo al progreso de nuestro país. Era una exageración tal que hasta tuvieron que salir a matizarla, máxime después de que Gabriel Rufián dijera que, si eso se producía, hasta Santiago Abascal tendría que ponerse, por vez primera, a trabajar fuera de la política, que ya es decir, porque no habría suficiente personal para hacer que España funcionara.

Acabar con la injusta situación que padecen muchísimos inmigrantes es de justicia hacia ellos y hacia nuestro país. Podrán trabajar en mejores condiciones y cotizar legalmente para todos. Por ello hasta la patronal y la Iglesia se han posicionado a favor. Y CC OO y UGT vienen reivindicándolo desde hace tiempo. Son personas que ya están aquí, que viven entre nosotros, que han venido a trabajar y contribuir a mejorar este país porque, no lo olvidemos, nos hacen falta. Hasta un personaje tan poco sospechoso como Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro del PP, ha declarado esta semana que la inmigración es indispensable para España y para Europa. Sólo desde actitudes racistas como las expresadas estos días por Feijóo y Abascal se puede negar algo tan evidente.

Y, ahora, hay que facilitar que puedan acogerse a esta ventana que ha abierto el Gobierno. Y no está siendo fácil. Como siempre, la burocracia es todo un obstáculo. Y también lo está siendo la improvisación, cuando no el desinterés de muchos Ayuntamientos, a la hora de facilitar medios para su tramitación. Las colas que se han visto estos días en la OMAC de Elx son vergonzosas.Ahora, el Ayuntamiento cambia y dice que se hagan en la oficina Pangea, en toda una muestra de improvisación y molestias hacia la población afectada, especialmente la que persigue el certificado de vulnerabilidad que tanto se demanda. Esperemos se dote de más medios y personal el Ayuntamiento, para que estas personas solicitantes en nuestro municipio puedan legalizar su situación lo antes posible, y vivir en Elx sin ser discriminadas y colaborando con su crecimiento.

Recordemos que a todos nos gusta que Elx crezca y sea más grande y mejor. Pues como bien decía INFORMACIÓN el pasado enero, el INE ha elevado a 245.575 el número de residentes en el municipio, 2.200 más que al inicio de 2025, representando un total del 18,61% de toda la población la que ha nacido fuera de España. Crecemos y mejoramos entre todos, con los de aquí y con los de fuera. Sigamos haciéndolo sin falsedades racistas y sí con más políticas integradoras.

Elx y España lo necesitan. Y está demostrado suficientemente.