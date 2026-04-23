Ni perdón ni culpa

Desde hace algunos años los dos últimos presidentes de México han aventado la necesidad de que España se disculpe por unos supuestos abusos cometidos por los españoles durante la conquista posterior al descubrimiento de América en 1492. En concreto, su actual presidenta, Claudia Sheinbaum, así como su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido a lo largo de los últimos años declaraciones tanto del rey Felipe VI como del Gobierno actual que expliciten la petición de perdón a México y que emitan una declaración solemne entonando el mea culpa sobre sucesos cometidos hace más de 500 años. Esta petición que en un principio se tomó como algo cómico por parte de los historiadores tanto de México como de España fue drenando poco a poco en la sociedad mexicana y, me temo, en cierto sector de la izquierda española siempre dispuesta a apoyar cualquier idea disparatada que venga del extranjero si con ello se puede socavar, aunque sea un poco, la idea de una España cristiana y feudal que sólo existe en su mente y en la de la ultraderecha española.

Desconozco si es habitual que las autoridades actuales de cualquier país democrático (doy por descontando que una dictadura nunca lo haría) pidan perdón a otros países por actos cometidos hace 500 años. Lo primero que me llama la atención sería la necesidad de establecer un límite temporal a partir del cual se pueden exigir esas disculpas y al contrario también, es decir, si existe una fecha a partir de la cual no se puedan pedir disculpas. Lo que parece claro es que para Claudia Sheinbaum 500 años no implica el fin de la posibilidad de exigir perdón a España. ¿Cuántos años deberían haber transcurrido para que la presidenta de México pueda pensar que está fuera de lugar exigir a España una declaración solemne? Un misterio.

Me han llamado la atención las recientes declaraciones del último Premio Cervantes, el novelista y ensayista mexicano Gonzalo Celorio. Cree Celorio que la petición de perdón a España es anacrónica por cuanto exigir a un Estado disculpas por algo cometido hace 500 años cuando España no era España ni México era México está fuera de la lógica. Además, afirma Celorio que la violencia ya existía en las comunidades originarias ejercida sobre todo por el Imperio Azteca y que presentarlas como paradigma de un paraíso perdido por culpa de los españoles es una absoluta falsedad. Incluso recuerda que la lengua castellana fue impuesta a la población indígena por las élites de las nuevas repúblicas surgidas tras la independencia de España.

Gracias a la lengua que trajeron a América los conquistadores españoles se lograron constituir Estados que dejaron atrás los años de oscurantismo y de luchas fraticidas. Dejaron de sacrificarse a niños y a mujeres en lo alto de las pirámides lo que fue sustituido por el humanismo y siglos de cultura y educación. Resulta curioso que una vez conseguida la independencia de España, los países de Centroamérica y Sudamérica entraron en una deriva de degradación que les ha llevado a la situación actual.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. / Europa Press/Contacto/Luis Barron

La presidenta de México, cuyos orígenes familiares son lituanos y búlgaros, se ha empeñado en hacer creer a los mexicanos que los responsables de los problemas de su país fueron los españoles hace 500 años y a día de hoy el Estado español. México tiene un gravísimo problema de delincuencia y de tráfico de drogas. Cada cierto tiempo, regiones de México quedan bajo el dominio de los carteles de la droga durante semanas, durante el cual ni siquiera el ejército entra en estos territorios para evitar males mayores que afecten a la población civil así que esperan a que los narcotraficantes se maten entre ellos. También hay que señalar los feminicidios y desapariciones de mujeres que multiplican por siete la cifra española así como la pobreza infantil que afecta a casi el 50% de la población infantil de México.

Hay que tener memoria y conocer el pasado para que no se repita pero también para dar importancia a los problemas de hoy. Más valdría a la presidenta de México resolver los problemas de su país en vez de buscar culpables fuera de él. México convive con los grandes grupos de tráficos de droga como si fuese algo normal cuando en realidad el país tendría que estar en una alarma general continua. El Gobierno español ha sido muy paciente con la presidenta de México no cayendo en sus provocaciones pero antes o después tendrá que pararla los pies y recordar que lo que hay que solucionar son los problemas de hoy y no buscar culpables actuales de algo que ocurrió hace 500 años. ¿Tendría España que exigir disculpas de Francia por la invasión napoleónica?