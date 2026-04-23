'Sukha', un tesoro

Cuántos momentos deliciosos nos está deparando ‘Sukha’, que debería ser prescrito por los médicos de atención primaria de este país. Por el magacín cultural acuden, tanto a la tertulia diaria como a ser entrevistados, personajes con los que siempre se aprende. Alejado de la pedantería y el ceño fruncido que eran santo y seña de programas como ‘El nuevo espectador’ (Eduardo Sotillos, año 1990), ‘Sukha’, que significa felicidad y bienestar en sánscrito, es un programa amable donde los haya.

Pablo G. Bautista posee una mente prodigiosa para ejercer las réplicas a sus invitados. Su capacidad de improvisación facilita que la charla fluya salpicada por divertidos juegos de palabras, que regala siempre con una atractiva sonrisa en los labios. De ahí que encuentros como el que mantuvo con Goyo Jiménez, otra cabeza que viaja a la velocidad de la luz, fuese apasionante. Por su parte, Susana Castañón es un prodigio de elegancia y saber estar.

En sus cuarenta programas emitidos se han ido acumulando fragmentos de la mejor televisión reciente. A las presencias de Natalia Verbeke, Natalia Millán, El Chojín, Amaia Salamanca, Eduardo Noriega, Juan Dávila, Bárbara Lennie, Ana Torroja, Manu Sánchez o Toni Acosta se unen en la tertulia una serie de colaboradores fijos que aportan su mirada irónica sobre los temas del día: las conversaciones con Edu Galán, Nacho Vigalondo, María Guerra o Fernando Bonete pasan en un santiamén. ‘Sukha’ se completa con una sección de salud que se nutre de los antiguos colaboradores del extinto ‘Saber vivir’. Pero se hace corta. Las cuestiones sobre inteligencia emocional y calidad de vida darían para mucho más. Uno no se cansa de escuchar al médico de familia Fernando Fabiani o al nefrólogo Borja Quiroga. Larga vida a ‘Sukha’.