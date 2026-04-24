Emilio Castelar en Elche (1872): la visita del “águila de la inteligencia” un año antes de presidir la Primera República

Emilio Castelar y Ripoll (Cádiz, 1832 – San Pedro del Pinatar, 1899) fue una de las figuras más influyentes del republicanismo español del siglo XIX, político, periodista y orador de extraordinario prestigio cuya trayectoria culminó con su elección como presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española entre el 7 de septiembre de 1873 y el 3 de enero de 1874. Dotado de una elocuencia excepcional, fue conocido por sus contemporáneos como “Castelar, el águila de la inteligencia”, sobrenombre que reflejó la admiración que despertó su capacidad retórica y su influencia en la vida política española.

Su compromiso con las ideas democráticas y su oposición a la monarquía le acarrearon graves consecuencias personales. Durante el reinado de Isabel II se convirtió en una de las voces más firmes del liberalismo republicano. Un artículo publicado en 1865 contra el régimen provocó su destitución como profesor universitario y desencadenó fuertes disturbios políticos. Poco después, tras los sucesos revolucionarios de 1866, fue condenado a muerte y se vio obligado a huir a Francia para salvar la vida. Permaneció en el exilio hasta la Revolución de 1868, que derrocó a la reina y le permitió regresar a España. Desde entonces se consolidó como uno de los principales dirigentes republicanos, fue diputado en Cortes en diversas legislaturas, ocupó el cargo de ministro de Estado y presidió el Congreso antes de alcanzar la jefatura del Poder Ejecutivo en 1873, en medio de un escenario marcado por guerras civiles, conflictos sociales y profundas divisiones políticas.

El 13 de septiembre de 1872, apenas un año antes de ser llamado a dirigir la República, Emilio Castelar visitó la ciudad de Elche en un momento de gran agitación política en España. El reinado de Amadeo I atravesaba una crisis creciente, el sistema político nacido de la Revolución de 1868 mostraba signos evidentes de desgaste y el país se vio sacudido por el estallido de la Tercera Guerra Carlista. En ese contexto, la actividad política se apoyó intensamente en la oratoria pública, y la presencia del célebre tribuno en la ciudad ilicitana despertó una expectación extraordinaria.

No fue aquella la primera vez que Castelar visitó Elche. Diez años antes ya había estado en la ciudad, donde había establecido relaciones con sus partidarios y había manifestado su admiración por el paisaje ilicitano, describiendo con especial entusiasmo la campiña cuajada de palmeras, el horizonte marino y la luz que caracterizaba la región. Su regreso en 1872 reforzó esos vínculos y evidenció la existencia en la localidad de un núcleo republicano activo, plenamente integrado en los debates políticos del momento.

El acto central de su visita tuvo lugar en el teatro de la ciudad y constituyó un verdadero acontecimiento político y social. El local se encontró completamente lleno, con una concurrencia extraordinaria que reflejó la fama del orador y la expectación que despertaba su palabra. La ambición de oír a Castelar fue grande para muchos y simple curiosidad para otros, pero todos los asistentes quedaron profundamente impresionados por la intensidad de su intervención. El entusiasmo del público fue tal que los cronistas afirmaron que quienes tuvieron la fortuna de escucharlo recordarían siempre aquella experiencia.

El discurso se prolongó durante más de una hora y cuarto y fue considerado por quienes lo presenciaron como una de las manifestaciones más brillantes de su elocuencia. La ausencia de taquígrafos impidió recoger fielmente sus palabras, hecho que fue lamentado expresamente, pues se consideró imposible reproducir con exactitud la riqueza de sus imágenes, la fuerza de sus ideas y la extraordinaria variedad de sus períodos oratorios. Los testigos afirmaron sentirse incapaces no ya de describir su discurso, sino incluso de resumirlo, reconociendo que la intensidad de su expresión desbordaba cualquier intento de reconstrucción escrita.

Castelar desarrolló su intervención en torno a la denominada “triple idea de la libertad”, eje fundamental de su pensamiento político. Expuso la libertad en el individuo, en la familia y en el Estado, ampliando esta concepción al municipio, al pueblo, a las naciones y a la humanidad. Desde ese punto de partida trazó una amplia interpretación histórica del progreso humano, recorriendo el desarrollo de las instituciones políticas desde la Antigüedad hasta el mundo contemporáneo. Bajo su poderosa voz desfilaron las dinastías y sistemas políticos del antiguo y del nuevo mundo, unos derrumbados por el impulso de la libertad y otros surgidos como etapas transitorias hacia una mayor emancipación humana.

Emilio Castelar. / INFORMACIÓN

En su exposición presentó la historia como una lucha constante contra la tiranía, el nepotismo y las estructuras opresivas, afirmando que todas las coronas de reyes y emperadores se tambaleaban ante el desarrollo de la personalidad humana y el avance de la igualdad. Analizó también la evolución de la aristocracia española, señalando su transformación desde un poder inicialmente fuerte hasta una institución decadente, reducida —según sus palabras— a una simple comparsa al servicio del sistema monárquico.

El discurso incluyó una exposición del credo republicano, fundamentado en la libertad y la igualdad, que ilustró mediante referencias históricas que iban desde la Roma antigua hasta la emancipación de los esclavos en Rusia y América. Su intervención combinó historia, filosofía política, arte, religión y literatura, estableciendo paralelismos con grandes figuras del pensamiento y de la creación artística. Los cronistas destacaron la extraordinaria facilidad con que el orador enlazaba referencias a pintores como Rafael, Miguel Ángel o Velázquez, a poetas como Byron o Petrarca y a pensadores religiosos como Bossuet o Fénelon, elevando su discurso a una dimensión casi universal.

La intervención tuvo también un claro contenido político inmediato. Castelar agradeció el apoyo de los republicanos del distrito en las recientes elecciones, cuya candidatura había obtenido lo que consideró un triunfo moral frente a sus adversarios. Exhortó a sus seguidores a mantener la unidad del movimiento y advirtió que el mayor peligro para el republicanismo no residía únicamente en la reacción carlista o alfonsina, sino en la pasividad o el abandono de los principios democráticos conquistados tras largos años de lucha.

El tono del acto alcanzó momentos de auténtica exaltación. Los asistentes describieron la intervención como una experiencia arrebatadora, una “corriente fluídica” capaz de fascinar y subyugar al auditorio. Castelar fue comparado con los grandes oradores de la historia, con Demóstenes en la antigüedad, con Mirabeau en la política moderna e incluso con figuras clásicas del pensamiento, reflejo del enorme prestigio que se le atribuía. Su figura fue presentada como la de un hombre capaz de elevarse del mundo real al mundo de las ideas con extraordinaria facilidad.

El acontecimiento tuvo además una notable dimensión social. El teatro rebosó de público y entre los asistentes se encontraron numerosas ilicitanas que manifestaron una viva satisfacción por conocer y escuchar al célebre tribuno. Sus partidarios lamentaron profundamente que su salida de la ciudad se produjera antes de la hora prevista, lo que les impidió despedirlo como deseaban. Este hecho, lejos de disminuir el impacto de la visita, contribuyó a reforzar el recuerdo de su presencia como un acontecimiento excepcional que quedó grabado en la memoria de sus seguidores.

La intervención de Emilio Castelar en el teatro de Elche reflejó el grado de movilización política existente en la ciudad y la intensidad del clima ideológico que caracterizó los últimos años del reinado de Amadeo I. Aquella jornada del 13 de septiembre de 1872 mostró el poder de la oratoria como instrumento de persuasión política y evidenció la fuerza del republicanismo en el ámbito local. Apenas un año después, el tribuno que había cautivado al público ilicitano fue elegido jefe del Poder Ejecutivo de la Primera República. Su paso por Elche quedó así unido al fervor popular y a la defensa apasionada de los ideales de libertad e igualdad que marcaron una de las etapas más intensas de la historia política española.