La estafa amorosa o "Catfishing".

El uso de internet para la comisión de hechos delictivos es una constante en la actualidad, ya que son muchos los delincuentes que se han aprovechado de la proliferación en el uso de internet por los ciudadanos y por la exagerada confianza con la que se usan las plataformas en internet para acceder a sus contenidos sin tomar las precauciones necesarias.

Así, la soledad de muchas víctimas que operan en internet es terreno propicio y abonado para la comisión de la estafa online. Pero no solamente las víctimas solitarias, sino, también, los que no toman cautelas cuando usan esta herramienta como está siendo muy habitual con estafas como las del “falso hijo en apuros que pide dinero a sus progenitores para que se lo envíen a una cuenta”, la apariencia de que el banco está pidiendo claves bancarias para hacer operaciones de control, el envío de virus informáticos para acceder a las claves de acceso a las cuentas corrientes de las víctimas, suplantaciones de identidad respecto a pago de deudas, etc.

Las estadísticas llevan a ofrecer cifras en torno a los delitos de estafa online que aumentaron en el año 2025 cerca del 40 % respecto al mismo periodo del año anterior y en cifras cercanas al millón de delitos cibernéticos, por lo que sería deseable una campaña informativa que aconsejara a los ciudadanos del peligro de usar internet sin precaución alguna.

Pues bien, una de las estafas que más se está utilizando en internet es la de la “estafa amorosa” conocida como catfishing”, y que consiste enciberestafas mediante engaños amorosos, y en la que los autores usan identidades falsas y manipulación emocional. Y en estos casos se aprovechan de la soledad y bondad de las víctimas utilizando las plataformas de las redes sociales para delinquir.

Los autores suplantan, por regla general, la identidad de personajes conocidos, o bien utilizan fotografías e identidades falsas que no se corresponden con el autor del delito para contactar con las víctimas para poder convencerles de que quieren iniciar una relación con ellas, y, llegado este punto, es donde empiezan a pedirles dinero bajo el “abrigo” de necesidades económicas que les han surgido de repente. Con carácter previo a la petición económica los autores de estos delitos emplean un tiempo considerable hasta captar la confianza de la víctima y poder conseguir “enamorarla”, haciéndole creer las buenas intenciones del autor del delito y que caiga en la trampa de que quiere tener una relación amorosa seria con la víctima.

Los autores de estos delitos suelen ser auténticos expertos desde el punto de vista de la influencia emocional en personas solitarias, o que se encuentran en dificultades psicológicas personales, y que son víctimas propiciatorias para caer en los brazos de los estafadores en el denominado “engaño amoroso”. La víctima suele ser una persona con carencias de afectividad, que es lo que ofrece el autor del delito para que la víctima caiga en la trampa y acabe aceptando la petición dineraria para el envío al autor del delito, al haberse creado una dependencia emocional la víctima de este y no ser consciente estar siendo víctima de una estafa, al estar su mente a merced del autor del catfishing.

El problema acerca de la facilidad con la que estos autores suelen cometer estos hechos delictivos es que transmiten a sus víctimas que no cuenten absolutamente a nadie de su entorno, si es que tienen a alguien cerca, sobre la relación online que mantienen con el autor del delito, precisamente, para evitar que puedan aconsejarles que no les envíen dinero. Y para ello les insisten acerca de que no cuenten absolutamente a nadie esa relación online que mantienen autor del delito y víctima para evitar que cualquier persona de su entorno les haga caer en el error que están cometiendo, sobre todo si ya han empezado a enviar dinero al autor de la estafa amorosa.

Hay que señalar de salida que estas estafas pueden constituir un delito en base al engaño ejercido por el autor, que es el medio para acceder éste a la víctima para el envío del dinero, con la suplantación de identidad y aprovechamiento de la especial vulnerabilidad de la víctima para que pueda acceder a esas pretensiones económicas del autor, por lo que debe rechazarse que se trate de un envío voluntario de la víctima, ya que está mediatizado por un engaño precedente de existencia de una falsa relación sentimental entre víctima y autor, que es la base fáctica del engaño para poder conseguir el envío del dinero por la víctima. Sería preciso, por ello, que existieran protocolos informativos de alerta hacia este tipo de prácticas delictivas para evitar que víctimas que se encuentran en una situación personal proclive a caer en estas estafas puedan perder, incluso, todo su patrimonio mediante estas falsas expectativas de amor generadoras de la ruina de muchas víctimas que lo han sido de este tipo de estafas online.