Jaime Martin al frente de la BBC Orquesta Nacional de Gales

Tercera presencia de Saint-Säens en el ADDA en pocos meses. En junio de 2025 se cerró la última temporada con su Sinfonía número 3 para órgano y orquesta -interpretación sincronizada con el órgano de la concatedral de San Nicolás- y el pasado 27 de febrero escuchamos una de sus obras concertantes, el concierto para violonchelo número 1. Hoy será la violinista japonesa Akko Suwanai, ganadora en 1990 del Concurso Internacional Tchaikovsky, la solista del más famoso de sus conciertos para violín y orquesta, con una formación que tiene más de 90 años de existencia, la Orquesta Nacional de Gales de la BBC. El santanderino Jaime Martin, director titular de la Orquesta de Melbourne y de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, como principal director invitado de la orquesta con sede en Cardiff, estará a la batuta.

Camille Saint-Säens

(París,1835- Argel,1921)

Concierto para violín número 3, en si menor (opus 61)

El gran Pablo Sarasate, a quien estaba dedicado por Saint-Säens, estrenó este concierto en 1890, cuatro años después de su sinfonía con órgano. En opinión de François-René Tranchefort, es una obra “extremadamente brillante, de una sensibilidad de raza, apta para valorar no solamente la técnica sino también la pureza del instrumento solista”. El musicólogo francés la califica de “obra calurosa y elegante a la vez”, que es apreciada por los violinistas por su soltura y no por su facilidad. Los tres movimientos de que consta siguen el esquema clásico: rápido-lento-rápido. El Allegro non trompo con que se inicia está construido sobre dos temas: sobre un temblor de la cuerda entra el violín y expone el primero energécimanente, mientras que el segundo tiene la forma de una suave cantinela. El segundo movimiento es una especie de “lied” con ritmo de barcarola, donde un diálogo entre el violín y el oboe precede la tranquila peroración del solista, la “cadenza”. En el tercer movimiento es el violín quien preludia con un corto recitativo las tres ideas del Allegro non trompo final. La segunda de las ideas tiene un carácter “mendelssohniano”, mientras la tercera está impregnada de religiosidad. La orquesta sólo asegura el sostén de las necesarias transiciones, otorgando al solista todas las posibilidades de valorar las lineas melódicas, que brilla en la breve coda con que se cierra la obra, iniciada majestuosamente en los instrumentos de viento.

Edward Elgar

(Broadheath, cerca de Worcester, 1857- Worcester, 1934)

Variaciones sobre un tema original, “Enigma” 8opus 86)

El 19 de junio de 1899, recién cumplidos Elgar los cuarenta y dos años, se estrenó en Londres las Variaciones “Enigma” bajo la dirección orquestal de Hans Richter. De la noche a la mañana cambió su reputación y logró imponerse, pese a su condición de católico, en el plano de la gran tradición coral inglesa. El título “Enigma” esta doblemente justificado: en primer lugar, por el propio tema de la obra, construido sobre seis compases en sol menor sólo para cuerda, seguidos de otros cuatro compases en sol mayor, que sirve de contrapunto a una melodía conocidísima que se ha sugerido era el “Good save the King”, aunque otros han dicho que el enigma era el propio Elgar. El segundo enigma, más fácil de descifrar, concierne a cada una de las catorce variaciones, cada una dedicada, por medio de unas iniciales o de un pseudónimo, a un pariente o amigo del compositor, pues dijo que la obra en su conjunto está dedicada “a mis amigos que están aquí retratados”. Tras el tema de la obra, ya citado anteriormente, la primera variación (C.A.E.) es un retrato de Alicia Elgar, la esposa del compositor. La segunda (H.D.S.P.) hace referencia a Hew David Stewart Powell, un pianista amateur amigo de Elgar. La tercera variación (R.B.T.), una mazurca, es el retrato de un viejo. La cuarta (W.H.B.), es por William Heath Baker, un vecino suyo de carácter vehemente que un día abandonó un concierto dando un portazo. La quinta (R.P.A.), hace referencia a un melómano de rasgos humorísticos y sarcásticos, Richard Arnold. La sexta (Ysobel), por Isabel Fitton, intérprete de viola. La séptima variación (Troyte), por el arquitecto Arthor Troyte Griffith, donde la música, con tres timbales solistas, ilustra sus “tentativas de tocar el piano”. La octava (W.N), inspirada por Winifred Norbury, una amiga de la familia. La novena (Nímrod) es un homenaje a August Johannes Jeager, colaborador de la editorial Novello y amigo de Elgar. La décima (Dorabella) hace referencia al apodo, inspirado en el personaje mozartiano del “Cosi fan tutte”, de Dora Powell, que escribiría años más tarde un libro de recuerdos sobre Elgar. La undécima (G.R.S.) es un retrato de G.R. Sinclair, organista de la catedral de Hereford. La decimo segunda (B.G.N.) hace referencia a Basil G. Levinson, violonchelista amigo del compositor, del que era devoto admirador. La décimo tercera variación ((XXX), titulada “Romanza”, es el retrato de una dama en un viaje por el mar, posiblemente una americana de la que estuvo enamorado Elgar. La última de las catorce variaciones, (E.D.U.) es un retrato del propio Elgar, llamado “Edoo” por su esposa. La obra termina en un clima grandioso y solemne.