El liderazgo vulnerable de León XIV

«Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que quiera en el mundo. Más vale a la Iglesia Católica ponerse a su lado». Como en una película de la mafia, funcionarios del Pentágono presionaron al Vaticano para que se uniera a la guerra de Trump. El subsecretario de guerra, Elbridge Colby, amenazó implícitamente al embajador del Vaticano, el cardenal Christopher Pierre, al invocar «el Papado de Aviñón», el período en que la corona francesa utilizó la fuerza militar para doblegar al Obispo de Roma a su voluntad amenazando con el cisma. El informe de las amenazas y esta conversación fue confirmada por Christopher Hale experto en el Vaticano.

A la Casa Blanca le faltó tiempo para negar la existencia de presiones sobre la iglesia. «Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final», dijo Trump, y agregó: «Creo que es muy débil en materia de delincuencia y otras cosas, así que no voy a disculparme». El secretario de Guerra, Pete Hegseth, presentaba el conflicto con Irán como una «guerra santa», tratando de poner a Dios del lado estadounidense mientras les pide a sus tropas que hagan llover «muerte y destrucción desde lo alto» sobre los enemigos iraníes «apocalípticos». En marzo, Hegseth hizo un llamamiento a la «violencia abrumadora de la acción contra aquellos que no merecen misericordia», pidiendo a Dios que «les rompa los dientes a los impíos». El Domingo de Pascua, Trump lanzó una de sus habituales amenazas de destruir la civilización iraní, añadiendo de forma burda la frase «Alabado sea Alá». Trump intensificó la situación. Publicó un meme de sí mismo como una figura similar a Jesús curando a un enfermo y atacó al papa en las redes sociales con calumnias, diciendo que el papa es «débil ante el crimen» y que «no quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear». «Yo solo estoy respondiendo al Papa León», añadió el presidente republicano. «Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Khan», añadió Benjamín Netanyahu, culminando las andanadas contra el papa; para asegurar el bien hay que ser despiadados si las circunstancias así lo requieren, citado por Enric Juliana en La Vanguardia. Quizá para demostrarlo impidió a los católicos celebrar el domingo de Ramos en Jerusalén. Toda una semana de Pascua gloriosa la de Trump y su artillería.

León XIV, no se ha amedrentado: «Dios no bendice ningún conflicto. Quien sea discípulo de Cristo, el Príncipe de la Paz, jamás estará del lado de quienes una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas». «Incluso el santo nombre de Dios, el dios de la vida, está siendo arrastrando a discursos de muerte», dijo refiriéndose al Secretario de Defensa, Hegseth sin nombrarlo. «Demasiadas personas están sufriendo hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas», dijo León XIV a los periodistas, «y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera». La misión cristiana a menudo ha sido «distorsionada por un deseo de dominación, totalmente ajeno al camino de Jesucristo».

A raíz de los comentarios de Trump sobre el papa, el 12 de abril, la respuesta inequívoca de León XIV fue la expresión por excelencia de un liderazgo vulnerable. «No le temo a la administración Trump, ni a hablar con firmeza sobre el mensaje del Evangelio, que es la razón de ser de la Iglesia». «Seguiré manifestándome con contundencia contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington / Salwan Georges/Bloomberg

«En un pueril arrebato de aparente venganza, Trump canceló el jueves un contrato federal de 11 millones de dólares con Catholic Charities en Miami para alojar y alimentar a niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos». (Maureen Dowd. The New York Times. «El Papa atormenta a Trump» .18-IV-2026). La Fraternidad San Pío X, en Europa- los lefebvrianos-; parte de la conferencia episcopal norteamericana son serias amenazas de escisiones en la Iglesia Católica. Ambos están relacionados con corrientes ultraconservadoras de la propia iglesia y con sectores económicos de la oligarquía que rodean a Trump, por ejemplo Peter Thiel de Palantir, y el vicepresidente Vance, con muchos más recursos financieros.

«Una palabra verdadera incluso pronunciada por un solo hombre, es más poderosa, en ciertas circunstancias, que todo un ejército», dijo Vaclav Havel autor de El poder de los sin poder. El descenso de la popularidad de Donald Trump está en niveles récord.