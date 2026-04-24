La paz perpetua que nunca intentamos

Hubo un tiempo en que leer a Kant era casi un ritual en la formación de un historiador. Recuerdo bien la primera vez que me enfrenté a La paz perpetua en la universidad, sin saber muy bien qué estaba leyendo ni para qué podía servirme aquello. Me pareció entonces un texto difícil y algo distante. Con los años he vuelto reiteradas veces a él, no porque haya cambiado Kant, sino porque ha cambiado el mundo… y también nuestra forma de mirarlo. Y es que los libros clásicos no se actualizan; somos nosotros quienes los reabrimos desde nuevas urgencias, como las que tengo yo ahora ante el horror que estamos viviendo.

Verán ustedes la rabiosa actualidad del texto. Kant no pensaba la paz como un momento de calma entre guerras, sino como algo que había que construir activamente. La paz no aparece sola y no es el resultado natural del paso del tiempo ni de la buena voluntad de los Estados. Es una obra política deliberada, frágil y difícil. De forma sencilla diríamos que si no se diseña, no existe.

En su pequeño ensayo de 1795, Kant propuso una serie de condiciones para evitar la guerra. Algunas son casi de sentido común: que los acuerdos entre países no se hagan en secreto, que los Estados no funcionen como propiedades que se compran o se heredan, que los ejércitos permanentes no se conviertan en la norma y que ningún país intervenga por la fuerza en los asuntos internos de otro como si fuera su derecho natural. Como ven, detrás de estas ideas hay una intuición muy actual y es que la guerra no es un accidente, sino una posibilidad permanente si no se limita.

Luego están sus propuestas más ambiciosas. La primera es que los Estados deben organizarse como sistemas en los que los ciudadanos tengan voz real, porque sostenía que quienes sufren las guerras deberían decidir sobre ellas. La segunda es la creación de una red de países que cooperen entre sí para evitar conflictos, creando una estructura común que limite la violencia. La tercera es la más sorprendente, pues sostenía que cualquier persona pueda moverse entre países sin ser tratada automáticamente como enemiga.

Leído hoy, esto suena a la vez familiar y lejano. Familiar, porque después de las guerras del siglo XX el mundo intentó, al menos en parte, moverse en esa dirección. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo de normas internacionales y los intentos de cooperación entre Estados expresan esa aspiración de evitar que la política internacional sea simplemente una lucha sin reglas. Pero también lejano, porque esa arquitectura nunca eliminó la guerra, solo la contuvo, y a veces de forma muy imperfecta. Así, durante la Guerra Fría, el equilibrio entre bloques evitó un enfrentamiento directo entre grandes potencias, pero no trajo una paz verdadera, sino una estabilidad basada en el miedo. Después, con el final de ese periodo, pareció abrirse una etapa más ordenada, el Nuevo Orden como se le calificaba. Hoy sabemos que fue una ilusión parcial.

Las últimas décadas han mostrado otra cosa bien distinta. Sufrimos guerras que regresan a Europa, tensiones crecientes entre grandes potencias, debilitamiento de acuerdos internacionales y una creciente desconfianza hacia las instituciones comunes. En ese contexto aparece un fenómeno importante, que no es otro que la pérdida de legitimidad del orden internacional basado en reglas. Y aquí la figura de Donald Trump es significativa, no tanto como causa sino como síntoma. Su política ha llevado a un primer plano una idea tan simple como peligrosa, la de que los acuerdos internacionales solo valen si benefician directamente al propio país. Las alianzas, las instituciones o los compromisos multilaterales son secundarios e incluso prescindibles. Esto ya lo habíamos visto antes, pero la fuerza de Trump ha estado en decirlo sin matices, sin el lenguaje diplomático que antes suavizaba estas posiciones. El resultado último es que se normaliza la idea de que las reglas internacionales son opcionales. Y si las reglas son opcionales, la cooperación se debilita y la lógica del conflicto vuelve a ganar espacio.

Visto desde Kant, esto es especialmente relevante. Porque su propuesta parte de lo contrario. La paz no depende de la buena voluntad de un líder o de un momento histórico favorable, sino de reglas estables que obliguen incluso cuando no conviene cumplirlas. El problema es que esto es más difícil de lo que parece, puesto que vemos como las democracias no garantizan la paz, el comercio entre países no elimina las rivalidades y las instituciones internacionales funcionan solo mientras los Estados deciden sostenerlas y, cuando dejan de hacerlo, su fuerza real se reduce rápidamente.

Quizá por eso leer a Kant hoy no ofrece soluciones, pero sí una advertencia. Nos recuerda algo incómodo: la paz no es el estado normal del mundo, sino una construcción que requiere esfuerzo constante y que puede deshacerse con facilidad. Lo más preocupante de nuestro tiempo no es solo que los conflictos vuelvan, sino que empecemos a verlos como algo normal, casi inevitable, como si la guerra fuera simplemente otra forma de relación entre países y no una ruptura profunda del orden.

Frente a eso, Kant sigue planteando una exigencia sencilla y exigente a la vez, que siempre intento transmitir a mis estudiantes cuando abordamos los postconflictos y las postdictaduras. Si queremos paz, no basta con desearla, hay que construirla. Y, sobre todo, hay que defenderla incluso cuando resulta incómodo hacerlo. En esta línea habría que entender las palabras recientes del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al subrayar la necesidad de “defender la democracia como sea”, que recuerdan hasta qué punto la preservación del marco democrático no puede darse por supuesta, sino que exige una implicación activa.

Porque la alternativa no es un mundo sin reglas, es un mundo en el que las reglas existen solo mientras convienen. Y ese mundo, como la historia enseña una y otra vez, es mucho más inestable y peligroso de lo que nos gustaría reconocer.