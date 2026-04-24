‘Tendido cero’ acaba de cumplir 40 años de emisión ininterrumpida, convirtiéndose en un referente de la información taurina. Heredero de aquella ‘Revista de toros’ que presentaba Mariví Romero, su factura dista de aquella televisión prehistórica en la que los montajes de las corridas grabados en celuloide iban acompañados, como una auténtica revolución, por música moderna. Mucho antes de que llegasen los videoclips a España con ‘Aplauso’ (1976).

La revista taurina comenzó su andadura en el año 1986 presentada por Federico Arnás. Tras su jubilación, desde el 19 de septiembre de 2020, al frente de ella está Belén Plaza. Precisamente a partir de esa entrega ‘Tendido cero’ cambió su formato, acortando su duración de los 75 minutos a los 45. También modificó la veterana sintonía de Julio Mengod, el padre de la recordada presentadora Verónica Mengod; y suprimió la habitual tertulia de especialistas.

Siempre en el punto de mira de los antitaurinos, que de forma continua envían a la Defensora del Espectador de Radiotelevisión Española sus quejas por el mero hecho de su existencia, los hacedores del programa no se cansan de argumentar la postura contraria, sosteniendo que la tauromaquia forma parte de la vida natural. El debate se eterniza al tiempo que, superada la pandemia, las plazas de toros comenzaron a conquistar nuevos públicos, hasta el punto de agotar las localidades tanto en las ferias principales (Madrid, Sevilla) como en festejos celebrados en localidades de tamaño medio. Las televisiones públicas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular las han incluido en su programación. Canal Sur ha ofrecido seis corridas de la Feria maestrante, de las que À Punt ha retransmitido dos. Por el momento, TVE las mantiene al margen. La polémica continúa.