Opinión | Crítica | Teatro
Espíritu irreverente
"Las apariciones"
★★ ½
De Fernando Delgado-Hierro
Dirección: Juan Ceacero
La autoficción futurista tiene lugar cuando alguien habla sobre sí mismo con cierta dosis de verdad y mentira en torno a su futuro. La infancia de dos amigos, los propios actores, y el contexto social, que forja identidades que pueden ser cuestionadas, estuvieron en el anterior espectáculo, «Los Remedios», que se vio aquí en 2021. El título se refiere a un barrio de Sevilla. Y lo que podría ser dentro de algunos años anida en la obra actual que hemos visto en el Arniches de Alicante. En conjunto, lo que hubo, lo que hay y el porvenir. La vejez y la machacona idea de la muerte. Una serie de cuadros alrededor de un tema de interés con efectos teatrales, pasados de rosca en más de una ocasión, que revelan el lúdico carácter, los recursos expresivos y los giros inesperados que intentan sorprender, pero sin convencer mucho. Promueve «Las apariciones» una reflexión existencial acerca del paso inevitable del tiempo.
La sintonía entre los actores Pablo Chaves, el escenógrafo también, y Fernando Delgado-Hierro, el autor, es uno de los componentes destacables. Juegan con la creatividad y esgrimen sus armas de sólidos comediantes. Muy entregados y dejando patente el dominio de las técnicas vocales y físicas, enganchan al público con el poder liberador y transformador del arte teatral. La libre imaginación hace que todo sea posible e interpretan diversos personajes con ágiles cambios, trazos de parodia y metamorfosis actoral. El sabor tragicómico y poético reside en la palabra escrita y reforzada en la puesta en escena bajo la dirección de Juan Ceacero, de La_Compañía exlímite, nombre escrito de ese modo. Reside en Madrid con sala propia. Asoman preguntas y la cuestión es darle sentido y belleza a la vida de cada uno. ¿Existe el más allá? La experiencia visual y sonora circula en pasajes muy estirados. Las imágenes videográficas de Lola Herrera exponen a generaciones distintas en esta coproducción con el Centro Dramático Nacional, que tiene el espíritu irreverente de los Monty Python.
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