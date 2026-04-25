Opinión | Cine | Crítica
Inane biopic
"Michael"
★★
Director: Antoine Faqua
Reparto: Jafaar Jackson, Colman Domingo, Nia Long
Existen películas inanes, y Michael es un ejemplo fehaciente de ello. No hay nada en su metraje que enganche y atrape más que lo justo. La música de Michael Jackson es agradable al oído. ¿A quién no le gusta el sonido Motown? Pero para disfrutarlo casi es mejor ponerse un concierto del mito.
Porque Antoine Faqua, director especializado en películas de acción (Training day), no se implica en absoluto en este biopic descafeinado. Que nadie espere ver ni un ápice del escándalo que persiguió al héroe durante sus últimos años de vida. Eso queda fuera de campo porque lo que interesa es hablar solo de sus años de gloria. Y glorioso es asistir al rodaje del videoclip de Thriller, que en nuestro país se estrenó con todos los honores, como se hace con una película relevante, con un monográfico en el que se volcó la televisión de la época.
Articulada en torno a la creación de sus tres trabajos más legendarios, Off The Wall, Thriller y Bad, las secuencias se suceden entre canción y canción, sin permitirnos escuchar casi ninguna completa. Empleando la hipotética ficción a modo de transición entre un tema y el siguiente.
Sin salirse en ningún momento de la hagiografía, Michael airea las luces y esconde las sombras del personaje. Jaafar Jackson interpreta al que fue su tío a base de mimetismo, y es verdad que clava sus tics y sus coreografías. Pero el mayor icono de la industria musical y de entretenimiento de su época merecía una aproximación más compleja, que aquí queda inédita.
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