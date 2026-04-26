Hubo una vez un tiempo en el que recorrer los rincones del país o de cualquier rincón del mundo era un placer; igual no lo hacíamos tan a menudo como ahora, pero lo soñábamos con tanto entusiasmo que el propio camino ya era satisfactorio, incluso para mí, que tanto entonces como ahora suelo hacerlo con exceso de equipaje. Y sé que es mi pecado, fundamentalmente, por olvidar la sabia frase castellana: “Lo barato es caro”… y rentable para los especuladores que nos hacen creer lo contrario.

Por ejemplo, hay catedrales y monumentos con una majestuosidad divina en las principales ciudades y pueblos del mundo; tanto que siguen en manos del clero, y en eso da igual en nombre de qué Dios se disfruten. Si tenemos suerte y coincide con la hora del sermón, nuestras pupilas se enriquecen con la belleza incomparable de su arquitectura, la imaginería creada por escultores de gran talento y los frescos y vidrieras tan divinos como los rostros que muestran.

Confieso que a mí me supera lo bien que reflejan el dolor, la sangre y la muerte, y me muevo entre la admiración y el terror; pero, si coincido con “puertas abiertas” en alguno de esos lugares, siempre busco las monedas que solicitan para encender la vela a la que le pido salud y justicia en nombre de los que más me importan.

A lo que me niego es a pasar por caja por visitarlo; me parece muy poco cristiano hacerlo, como si además de lo que ya reciben del Estado y de la X de nuestros impuestos, también tuviéramos que abonar por el “Padre nuestro”.

En cambio, visitar los barrios de esos mismos parajes ya es otra cosa; es como si los arquitectos se hubieran jubilado sin terminar la carrera, esos que forman parte de la tuna de la que una vez fui “madrina”. Además, parece que el servicio de recogida de basuras tuviera en ellos la base de sus huelgas reivindicativas y no pasara por allí.

Y es que no nos basta con llegar a duras penas a fin de mes, sino que además tenemos que pagar el doble por la mitad y vivir hacinados entre la crisis del cemento y el hormigón, respirando alcantarillas e insalubridad.

Dicen que hacer turismo es democrático y popular para “ellos”, para “nosotras”, para “elles” e incluso para “autónomos”, y lo hacen coincidir con impresionantes ofertas de vuelos, sin necesidad de esperar al 70 % de las épocas de rebajas.

Pero ojo con “las normas”, que para leerlas hay que pasar por las manos del doctor Alió. Como yo lo hice hace tiempo, soy la candidata perfecta.

Y mi gozo en un pozo, que diría mi abuela Rosa: al hacer el viaje en pareja, querer sentir sus rodillas rozando las mías y compartir mi reposabrazos (es que ha crecido más que yo), el 70 % de mi imaginación pasa al 50 %; y como además de dos tangas quiero cambiarme cada día (que es mi costumbre) y que hagan juego con el sostén, estamos ya en el 25 %. ¡Me dan la opción de prioridad! Y eso sube mi autoestima y me coloca en la pasajera número 151 (la mitad más uno del total); y bingo, acabo de superar el precio de la compañía nacional por tres suplementos… y debo facturar o atenerme a las consecuencias de quedarme sin mi maleta.

¡Quiero viajar! Y lo asumo con resignación segoviana, en espera de lo que no encuentro, y eso ya “duele”: señorita o señorito con sonrisa, con amabilidad, con profesionalidad y con algo de consideración por esos dos gramos de más que me obligan a ponerme dos chaquetas y tres jerséis encima, además de mostrar mis pertenencias no muy bien ordenadas al resto de ingenuos que, como yo, han elegido la misma compañía.

No sería muy trabajoso embarcar sin tener que subir al avión después de recorrer, al estilo “lata de sardina”, más kilómetros dentro del aeropuerto que los que tiene todo mi pueblo (y no exagero).

¿Por qué son así? ¿Se lo exigen para la selección o vienen ya de casa?

Segura estoy de que tienen razones laborales para su amargura intrínseca, y su reiterativo discurso de “le sobra un gramo, se excede un centímetro: son 70 euros y con tarjeta” sólo hay que repasar el historial de sus amos y verificar los aires con los que tratan la marca España. Y que conste que no quiero ir de patriota, pero viajar como nunca debería hacerlo el ganado, aunque sea por el cielo, no hay duda: tiene un nombre, Ryanair.

Y es que lo barato, además de falso, es caro.