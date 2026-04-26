La ciudad y la milicia

Corren de nuevo tiempos de guerra, siempre malos para la ciudad. En este contexto veamos hoy la relación entre la ciudad y la guerra. Remontémonos a la ciudad medieval, aquella que por sucesivas transformaciones ha dado lugar a nuestras actuales urbes. Este modelo de ciudad nació como un reducto amurallado dentro del cual la seguridad era una preocupación. Los habitantes de estos nuevos burgos se guarecían en el interior de sus murallas, poniéndose a salvo tanto de bandoleros como de algunos señores. También se refugiaban de la naturaleza agresiva, creando un nuevo paisaje totalmente artificial. Estas nuevas realidades urbanas quedan recogidas por Henri Pirenne en un librito sobre las ciudades en la Edad Media, de magnífica factura. Dice Pirenne que el primer elemento de la ciudad fue su muralla. Los gastos de conservación de la muralla y la creación de grupos de señores y burgueses que la defendieran fueron uno de los primeros actos cívicos de las nuevas comunidades urbanas. La ciudad fue configurándose a través de un consejo urbano que pronto creó la policía, un grupo armado que velaba por la seguridad de la ciudad.

También las ciudades mantuvieron a pequeños ejércitos que las defendieran de las agresiones de otras ciudades o de los ejércitos de los nobles. En la Italia medieval, estos ejércitos comunales, que en un principio eran pobres y limitados, se enfrentaron agrupados al emperador Federico Barbarroja, derrotando a las tropas imperiales en la batalla de Legnano. En Castilla las tropas de los comuneros no tuvieron tanta suerte y fueron aniquiladas en las campas de Villalar.

Pero a lo largo del siglo XVII la ciudad perdió sus prerrogativas militares. Un genial arquitecto y mariscal de Francia, Sebastián Le Preste, señor de Vauban, o simplemente Vauban, comenzó a definir las defensas del reino a lo largo de líneas de frontera, reforzadas con ciudades fuertemente fortificadas. Estas ciudades pasaron a denominarse «plazas fuertes» y estaban provistas de magníficas defensas en las que la geometría en forma poligonal o estrellada, diseñada por el propio Vauban, creaba formas espectaculares que inutilizaban los ataques enemigos. Tal vez su mejor ejemplo sea la ciudad geométrica de Neue-Brisach, situada en la frontera franco alemana. En 2008 las ciudades fortificadas por Vauban fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad y en la actualidad se pueden visitar. Aunque tengo que decir que viajé a Mont-Luis en la frontera franco-española, en la zona de Pirineos junto a la ciudad de Llivia, y el Ejército Francés no me permitió ver algunas zonas que aún consideraba sensibles.

Al mismo tiempo las ciudades no consideradas de importancia estratégica perdieron sus murallas. Luis XIV ordenó la demolición de las murallas de París y creó los primeros Boulevares, grandes avenidas situadas en los lugares que antes ocupaban las murallas. De hecho, la palabra parece derivarse de un galicismo para designar las fortificaciones, que los alemanes denominaban los bollwerk y que en castellano ha dado lugar a la palabra baluarte. El bulevar fue un nuevo tipo de calle, con posibilidad de circular cuatro vehículos y arbolado lateral disponiendo de aceras. En los bulevares pronto se instalaron magníficos palacetes y un conjunto de teatros, restaurantes y cafés que modificaron la vida cívica de París.

Con la aparición de la ciudad industrial en el siglo XIX el peligro muchas veces fue interno; debido a la existencia de grupos humanos de menesterosos dispuestos a cualquier cosa para poder comer. La descripción de este mundo podemos conocerla a través de Oliver Twist y otros relatos de Dickens. Las malas cosechas y el hambre, o las meras convulsiones políticas, conducían a revueltas urbanas que se convirtieron en recurrentes a lo largo del siglo. Tal vez la más recordada sea la Commune de París de 1871, auténtica revolución tras la guerra franco-prusiana. Debido a las continuas rebeliones, París ya había comenzado una transformación de la vialidad urbana a las órdenes del prefecto Haussmann. Entre los derribos estaba emergiendo una nueva ciudad, una de cuyas características mas remarcables eran los grandes bulevares que permitían el rápido acceso de tropas a cualquier punto de la ciudad. Parece ser que los generales franceses le exigieron a Haussmann que ensanchara las avenidas para que su dimensión permitiera maniobrar con cañones en el interior de la ciudad. Aunque la paz volvió a París (con el ajusticiamiento de miles de comuneros) los barrios insalubres y peligrosos fueron una constante preocupación en las grandes ciudades de la revolución industrial.

La guerra parecía haberse alejado de la ciudad pero en el siglo XX asistimos al bombardeo aéreo de ciudades como estrategia de guerra. Desde la ciudad de Guernica en la guerra española, hasta la destrucción de ciudades alemanas como Dresde o el bombardeo atómico de una ciudad como Hiroshima. Hoy la aniquilación de ciudades se han convertido en un medio más para minar la moral enemiga. En los últimos tiempos hemos visto reducir a escombros ciudades enteras. Creo que la destrucción de ciudades es un hecho que debe ser considerado como un crimen contra la humanidad.