─ Esa cara… no augura nada bueno, Pa…

─ Estoy echando un vistazo a los diarios.

─ Españoles, supongo, porque ese avinagramiento…

─ Sí. Españoles. Sección excarcelaciones.

─ Ufff… te temo Pa.

─ No me temas a mí, JC. Témele a tus amigos los españoles, que han creado un…

─ Mejor que no lo califiques, Pa. Cuéntame…

─ Sí, mejor, es la única manera de serenarme. Ha salido de la cárcel en Lleida un santo varón condenado por dos asesinatos e intento de homicidio que ha cumplido cinco años de pena. Se trata de un tal Miller, de 56 años, un antiguo atracador de bancos de gatillo fácil que a finales de los años noventa acabó con la vida de tres personas. Salió en libertad en diciembre de 2020 tras pasar veinte años en prisión. Miller volvió a delinquir. Apenas cuatro meses después de su puesta en libertad asaltó a punta de pistola y con gran violencia a las cajeras de dos supermercados. Tras cuatro años de condena ahora saldrá nuevamente de la cárcel. Será un ciudadano libre y, agárrate a la silla, no se le podrá controlar como sospechoso de nada.

─ Bueno… eso es así, ya sabes… los derechos de las personas.

─ Pero los responsables de la cárcel aseguran que se trata de un preso muy peligroso que no ha participado en ninguna actividad de reinserción ni ha sido sometido a ningún tratamiento dentro del centro penitenciario.

─ Ya… en uso de su libertad…

─ Y resulta que siendo un auténtico peligro andante, la policía española carece de mecanismos para vigilar y controlar al sujeto. No pueden geolocalizarlo, colocarle balizas de seguimiento, ni intervenirle el teléfono, ni siquiera obligarle a responder dónde vive o dónde trabaja. Como ha ocurrido en otros casos, el seguimiento se limitará a intentar conocer por otros medios dónde se establece, si tiene trabajo y cuál es su forma de vida, pero sin llevar a cabo ninguna actuación que pueda vulnerar su intimidad.

─ Eso es una derivada de las leyes españolas.

─ A pesar de que este ciudadano tiene una potencialidad lesiva muy alta, si no se demuestra con ningún hecho concreto, no hay una regulación específica para que lo puedan seguir solo por sospechar de su biografía previa y del informe de expertos. Y no hace falta ser muy listo para entender que se trata de un peligro andante.

─ Se trata de la reinserción, Pa.

─ Vamos a utilizar bien las palabras, JC. Reinserción es un objetivo, loable y plausible. Que frecuentemente se completa y devuelve a la sociedad a individuos nuevos y aprovechables en su nueva aportación. Pero hay casos donde no es posible la reinserción, y los expertos los conocen bien: IM─ PO─ SI─ BLES. Y en esos casos lo que debe prevalecer no es el buenismo de unas autoridades que tienen como primer objetivo proteger a una sociedad de los malhechores. Sucede con delitos sexuales, sobre todo con niños, y en algunos casos de individuos que tienen un cable pelado en su cerebro, como parece el caso del tal Miller.

─ Ya… no sé qué decir, Pa.

─ No hay argumentos, JC. Ha de prevalecer la seguridad de toda una sociedad. Si mañana el tal Miller vuelve a delinquir y asesina a una persona… ¿Es solo él el responsable?

─ Entonces…

─ Modificación de las leyes, JC. Reinserción, sí, pero no incondicionalmente. Hay casos especiales que hay que tratar de otra manera. Y más armas para que la policía pueda hacer su trabajo eficazmente, porque es a ellos a quien los ciudadanos le exigen su seguridad.

─ Pues te iba a contar que ha sido liberado Pototo, un exetarra que…

─ Mira, JC. Ya no puedo estar más indignado, así que dejemos eso para la semana que viene.