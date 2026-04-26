Mamíferos, terrestres y terrícolas.

Aunque lo demos por sabido lo cierto es que apenas reparamos en nuestra condición de especie mamífera y en las múltiples dimensiones de nuestra vida que toman forma ahí. Por ejemplo, las relaciones más esenciales como son las que tienen padres e hijos tienen la densidad de una madre que da de comer, y en cuyo regazo el mundo se hace amparo y hogar seguro.

No es fácil hacerse cargo de todo lo que implica para nosotros la condición de vivíparos —nacidos del vientre de la hembra– común entre los mamíferos. El siglo XX ha sido fructífero en indagaciones más allá de la conciencia individual, de la mano primero del psicoanálisis y después de la neurología, que apuntan a profundidades todavía desconocidas sobre las infiltraciones del tiempo habitado en el vientre de nuestra madre.

Qué decir de nuestra morfología física modulada en dos variantes sexuales de macho y hembra como cualquier otro mamífero; o la intensa prematuridad del neonato humano que extiende inusitadamente el periodo de dependencia de los cuidados; o de algo todavía más elemental como nuestra condición vertebrada, también típica de los mamíferos, o la respiración mediante pulmones.

Es cierto que entre los mamíferos formamos parte de su variante terrestre. De hecho, no podemos habitar los ecosistemas marítimos o fluviales ni siquiera como los pocos mamíferos adaptados a esos entornos. Así que habitamos entre la corteza terrestre y el cielo compuesto por la atmosfera. Sin la gravedad que nos planta sobre la tierra sin aplastarnos, pero que nos obliga a vencerla y aprovecharla para poder andar sobre ella, no nos entenderíamos a nosotros mismos, ni a nuestro cuerpo. Ya tenemos la experiencia de que esa fuerza y su oposición forma parte de la anatomía humana y sus masas musculares o densidades óseas que sencillamente se deterioran en espacios ingrávidos.

Es verdad que somos el único mamífero terrestre bípedo y que ningún otro se desplaza exclusivamente sobre las extremidades inferiores, a excepción del avestruz que no es propiamente bípedo. Es difícil hacerse cargo de lo decisiva que es nuestra condición bípeda y erguida, pero hacemos bien en tenerla como signo de nuestra extraña condición racional. La postergación del olfato, la eminencia de la vista y del oído, incluso en los protocolos del cortejo, y la emergencia del tacto como el eje perceptivo basal, desde nuestra primera relación lactante y antes todavía, son esenciales.

Sabemos además que la inteligencia humana está desvalida sin manos. Y no solo por la enorme y obvia dificultad de hacer cosas, sino porque sin manos y manipulación no se consolidarían extensas conexiones sinápticas, estaría comprometida nuestra capacidad de abstracción y hasta nuestra propia inteligencia en su conjunto estaría en precario sobre el mundo. No es una exageración decir que pensamos también con las manos y a su través conocemos, además, el mundo como nuestra patria física. Así que somos terrestres en un sentido que resulta difícil de precisar precisamente por su profundidad.

Así pues, todos esos aspectos y muchos otros basales para nuestra existencia y su conciencia están arraigados en nuestra condición mamífera y terrestre como verdaderas raíces orgánicas de nuestra conciencia, aunque no se vean y se olviden a la vista de la vida aérea del árbol. De hecho, de ahí surge justificadamente la conciencia moderna de formar parte de una genealogía evolutiva que nos emparenta hasta con los microorganismos unicelulares procariotas que aparecieron hace unos 4.000 millones de años.

Tanto esa remota y primera forma de vida como la nuestra depende por completo de las condiciones ambientales de nuestro pequeño planeta, ubicado en un sistema solar en el seno de una de las galaxias entre las cerca de dos billones de galaxias de todos los tamaños que suponemos que existen. Todo ello en medio de inabarcables distancias y tiempos cósmicos que apenas somos capaces si quiera de imaginar. Que sepamos, hasta ahora solo en nuestro pequeño planeta se dan las condiciones para la vida, y todavía más para la complejidad de los organismos superiores de los que formamos parte los mamíferos.

Así que nosotros y todos los demás vivientes que conocemos somos nativos intrínsecamente terrícolas. Ciertamente somos los únicos terrícolas que sabemos que lo somos, y, por tanto, que experimentamos la curiosidad ante la inmensidad de los espacios siderales y miramos con inexplicable nostalgia su impenetrable y fría oscuridad. Ya vio Hegel que conocer el límite nos pone también y de alguna forma al otro lado.

Así que, aunque somos terrestres, hacemos lo posible para habitar las profundidades marítimas y transitar los espacios aéreos. Pero solo podemos lograrlo generando artificialmente las condiciones que nos dejan respirar pulmonarmente y trasladarnos bípedamente, por ejemplo. Y otro tanto hacemos con el espacio más allá de la atmosfera que tal vez algún día podamos poblar mediante colonias capaces de reproducir las condiciones terrestres para nuestra existencia.

Pero de entre todos los espacios artificiales que hemos creado, ninguno como el estado moderno –en sus versiones progresistas— aspira a suspender nuestra condición de mamífero constituyendo como un derecho civil la posibilidad no ya de cambiar de sexo sino de multiplicar sus formas indefinidamente. También de dejar de pertenecer a la especie humana y que todos los demás debamos reconocer como un atributo de la libertad de cada cual suspender nuestra condición mamífera, bípeda y homínida.

Insólitamente, esos deseados derechos se apuntalan mediante las capacidades coactivas del Estado que van desde la persecución de las fuerzas de seguridad hasta legislaciones que definen delitos de odio por dudar públicamente de dicha posibilidad como tal derecho. Por no hablar de las estigmatizaciones sociales o mediáticas para quien ose decir no ya que tales suspensiones no están en nuestra mano, sino que tampoco son una genuina conquista para nuestra libertad.

Espero no haber incurrido en ninguno de esos incontables delitos de odio o fobias infamantes, porque lo único que siento es un amor entrañablemente arraigado a mi condición de mamífero masculino terrestre y terrícola y a la de todos aquellos y aquellas a los que estimo y amo. Seguramente es el (d)efecto delirante de un patriarcalismo colonial de hombre blanco.