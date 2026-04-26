Verdades y mentiras

Mejor no decirlo ★★★ Con Imanol Arias y María Barranco Dirección: Claudio Tolcachir

Decir o no decir, ese es el dilema. La duda. De tal modo, como expresa la obra, Mejor no decirlo y evitar así las posibles controversias. La verdad o callar. La sinceridad y las mentiras en las siempre difíciles relaciones humanas y de pareja salen a relucir en esta comedia francesa de Salomé Lelouch. ¿Qué hablar o no para no dañar la convivencia? El ligero y superficial texto y el ritmo cimentan lo que pretende ser un incisivo debate con temas actuales entre dos veteranos, populares y queridos intérpretes, Imanol Arias y María Barranco, que atraen mucho a la audiencia, según se comprobó en el Principal de Alicante. La sincronización de ambos y el labrado terreno personal de cada uno, con su credibilidad escénica, sedujeron a los numerosos espectadores.

Ella airea sus acusadas características en forma de cliché interpretativo con una cierta ingenuidad. Él muestra un personaje más suavemente rígido, el hombre moderado, y la mujer es la sinceridad, incluso hiriente. En el término medio suele residir la virtud. La razón es la ironía. Y las palabras, los silencios y las verdades mantienen el pulso de las situaciones dirigidas con el talento del argentino Claudio Tolcachir. La versión es de Mercedes Morán y los espectadores son testigos de todo ello, de las circunstancias del matrimonio en sucesión de escenas con mayor o menor grado de relieve. Tiene lugar el cuestionamiento de los cumplidos sociales.

Las pequeñas tensiones estimulan la reflexión al estilo de la alta comedia con sus intelectuales apuntes sobre el feminismo, el aborto, la ecología, la ideología política o la identidad de género. ¿Es preciso tener opinión formada acerca de cualquier asunto? Así, el estilizado, creativo y polivalente diseño escenográfico de Mariana Tirantte acoge distintos lugares de manera muy teatral. Este, el expresivo diseño de luces de Matías Sendón y el espacio sonoro de Guido Berenblum se dan cordialmente la mano. A eso se unió una calurosa audiencia que aplaudió con amplitud a la pareja de actores.