El debate sobre la fiabilidad de las encuestas electorales en España ha cobrado una intensidad inusual en los últimos años, con un foco particular en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y su presidente, José Félix Tezanos, miembro del PSOE.

A medida que se acumulan procesos electorales, también lo hacen las evidencias de desviaciones entre las predicciones y los resultados reales, lo que ha alimentado críticas políticas, dudas metodológicas y un creciente escepticismo ciudadano hacia las herramientas demoscópicas en general, además, bajo mi punto de vista cuando menos un claro engaño a la ciudadanía.

El CIS, organismo público hoy dependiente del Gobierno de Sánchez, ha sido históricamente una referencia en el análisis de la opinión pública en España. Durante décadas, sus barómetros han servido como termómetro social más allá de lo estrictamente electoral, abordando cuestiones económicas, culturales y sociales. Sin embargo, desde la llegada de Tezanos en 2018, coincidiendo con el acceso al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), su papel ha sido objeto de una creciente controversia. El hecho de que su presidente haya tenido vinculación previa con el PSOE ha sido señalado por la oposición como un posible conflicto de interés. A pesar de ello, conviene subrayar que no existe ninguna resolución judicial que haya acreditado manipulación deliberada de los datos por parte del organismo.

Más allá del debate político, los números muestran una realidad difícil de ignorar. En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el CIS volvió a situar al bloque de izquierdas en una posición más favorable de la que finalmente reflejaron las urnas. Aunque otras encuestadoras también fallaron, en muchos casos sobreestimando al Partido Popular, el CIS destacó por desviarse en sentido contrario. Este comportamiento reforzó la percepción de un posible sesgo sistemático, especialmente porque no se trataba de un caso aislado, sino de una tendencia repetida en distintos comicios, que mire usted siempre favorecía al PSOE.

El patrón se repite en otras citas electorales recientes. En las elecciones europeas de 2024, el CIS otorgó una ventaja clara al PSOE que no se materializó en los resultados finales. Este desfase no solo fue significativo en términos absolutos, sino que situó al organismo entre los menos precisos en comparación con otras empresas demoscópicas privadas. La diferencia entre la estimación y el resultado real volvió a alimentar las críticas sobre la metodología empleada, así como sobre la posible influencia de factores no estrictamente técnicos, sino políticos.

En el ámbito autonómico, los ejemplos son igualmente reveladores. En las elecciones del País Vasco, el CIS no solo erró en los porcentajes, sino que tampoco acertó el partido ganador. Mientras sus estimaciones daban la victoria a EH Bildu, el resultado final confirmó al Partido Nacionalista Vasco como primera fuerza. Las desviaciones, de varios puntos porcentuales, no pueden considerarse marginales, especialmente en un contexto donde la competencia entre fuerzas políticas es ajustada y donde pequeñas diferencias pueden traducirse en cambios significativos en la representación institucional.

Algo similar ocurrió en Cataluña en 2024. El CIS sobreestimó el apoyo al PSOE catalán y a ERC, mientras infraestimaba a Junts per Catalunya. Aunque acertó algunas tendencias generales, las diferencias en magnitudes concretas fueron suficientes como para cuestionar la precisión global del sondeo. En sistemas multipartidistas como el español, donde la fragmentación es elevada, estas desviaciones adquieren una importancia mayor.

Los datos agregados refuerzan esta impresión de posible sesgo. Diversos análisis comparativos señalan que, desde 2018, el CIS ha tendido a sobreestimar al bloque de izquierda y a infraestimar al de derecha en un número considerable de elecciones. Aunque estas cifras deben interpretarse con cautela, apuntan a una posible desviación no aleatoria.

Las críticas no se limitan al ámbito político. Expertos en demoscopia han señalado problemas metodológicos que podrían explicar estos errores. Entre ellos destacan el uso de «cocinas» poco transparentes, los ajustes que se aplican a los datos brutos para estimar el voto, la introducción de variables que pueden influir en la estimación final y el tratamiento de los indecisos. También se ha cuestionado el formato de algunas preguntas, que según algunos analistas podría no captar adecuadamente la intención real de voto.

Desde el CIS, sin embargo, se rechazan estas acusaciones. Tezanos ha defendido que las encuestas reflejan tendencias sociales reales y que los errores pueden explicarse por cambios de última hora en el comportamiento electoral, así como por dificultades inherentes a la medición de la intención de voto. Según esta visión, las encuestas no deben interpretarse como predicciones exactas, sino como aproximaciones sujetas a incertidumbre.

No obstante, este argumento no ha logrado disipar las dudas. La reiteración de errores en una misma dirección es el elemento que más alimenta la sospecha. En estadística, los fallos puramente aleatorios deberían distribuirse de forma equilibrada; cuando no es así, surge la pregunta de si existe algún tipo de sesgo estructural, ya sea por diseño metodológico o por interpretación de los datos.

Aun así, es importante subrayar que no existe ninguna prueba concluyente de manipulación intencionada. Las acusaciones de uso partidista del CIS forman parte del debate político, pero no han sido confirmadas por instancias judiciales ni por auditorías independientes concluyentes. Esto sitúa la discusión en un terreno complejo, donde conviven datos, interpretaciones técnicas y posicionamientos ideológicos.

Lo que sí parece claro es que la confianza en las encuestas se ha erosionado. Para un organismo público cuya función es medir la opinión de la ciudadanía con rigor y neutralidad, esta pérdida de credibilidad supone un problema relevante. La transparencia metodológica, la rendición de cuentas y la comparación con otras encuestas podrían ser pasos necesarios para recuperar esa confianza. Pero fuere como fuere cualquier español de a pie que lea un poco y esté al tanto de las noticias nacionales, se da cuenta de que hay una clara inclinación a favorecer al PSOE, y ello claro está se hace trucando o malversando las encuestas. Flaco favor a la democracia. Hasta pronto.