Elche en 1888: la ciudad que quería avanzar mientras enfermaba

Elche vivió 1888 como una ciudad llena de contrastes. La prensa de la época hablaba de obras, de fiestas, de proyectos de mejora, de visitantes que llegaban atraídos por los palmerales y de una población que quería verse a sí misma como moderna. Pero, al mismo tiempo, aquellas mismas páginas dejaban ver una realidad bastante menos amable: el campo sufría, las cosechas se perdían, los jornaleros quedaban expuestos a la miseria y el paludismo se extendía con una fuerza inquietante.

Ese contraste fue, quizá, lo que mejor definió al Elche de aquel año. Por un lado, se inauguraba el nuevo Mercado de Abastos, situado en la actual Plaza de las Flores, se anunciaban gestiones para el alumbrado eléctrico y se hablaba de construir un lavadero público. Todo eso sonaba a avance, a higiene, a ciudad que quería dejar atrás viejas incomodidades. El nuevo Mercado de Abastos venía a sustituir espacios poco adecuados para la venta de alimentos, y su inauguración tuvo música, campanas, discursos, fuegos artificiales y reparto de comida entre los pobres. Era una escena muy de la época: progreso urbano, ceremonia pública y beneficencia mezclados en una misma fotografía.

Pero fuera de ese ambiente festivo, el término ilicitano mostraba otra cara. Las lluvias, los temporales y el exceso de humedad habían golpeado con dureza al campo. Se hablaba de daños en cereales, legumbres, dátiles, almendras y olivas. La cosecha de dátiles, una de las riquezas más propias de Elche, aparecía en algunos momentos casi perdida. Y cuando el campo sufría, no sufrían todos por igual. Los propietarios podían perder dinero, pero los jornaleros perdían el jornal, que era casi lo mismo que perder el pan.

La cuestión del paludismo fue todavía más grave. Conviene recordar que el paludismo, también conocido como malaria, es una enfermedad transmitida por mosquitos que se desarrolla con facilidad en lugares húmedos y con aguas estancadas. Provoca fiebres intensas, escalofríos, sudores y un gran debilitamiento físico. En una población campesina, donde muchas familias dependían del trabajo diario en el campo, una enfermedad así no solo era un problema médico, sino también una amenaza directa para la subsistencia.

La prensa lo describía como una enfermedad que había adquirido proporciones alarmantes en la provincia de Alicante y en el norte de Murcia. En muchos lugares había familias enteras postradas en cama por las calenturas. Los pocos que escapaban de la enfermedad abandonaban los campos por miedo a caer también enfermos. La imagen era dura: tierras sin labradores, casas con enfermos, cosechas desaparecidas y miles de familias mirando al futuro con angustia.

Lo más preocupante era que el paludismo no aparecía como una desgracia inevitable. La prensa señalaba causas muy concretas: aguas estancadas, terrenos bajos, falta de saneamiento, abandono de los saladares y lentitud de las autoridades. Carrizales, cerca del actual Hondo, aparecía como uno de los lugares más afectados. Allí las aguas acumuladas habían arruinado cosechas en las que muchas familias tenían puesta su única esperanza. El problema, por tanto, no era solo sanitario. Era también agrícola, económico y social.

Conviene decirlo claramente: el paludismo enseñó las costuras de aquel Elche. No bastaba con levantar edificios nuevos ni con anunciar mejoras. Si las aguas seguían detenidas, si los caminos no se arreglaban, si las órdenes oficiales no se cumplían y si el campo quedaba abandonado, la ciudad entera acababa pagando las consecuencias. La prensa de la época fue bastante directa en este punto. No bastaba con dictar disposiciones; había que cumplirlas. Las órdenes no curaban a nadie si se quedaban en los despachos.

También resultaba llamativo el papel de las comunicaciones. Se denunciaba que un término tan importante como Dolores no tuviera una comunicación adecuada con el partido judicial de Elche. Se pedían caminos vecinales, se criticaban inversiones poco útiles y se insistía en la necesidad de obras verdaderamente necesarias. No era una queja menor. En una comarca agrícola, los caminos no eran un lujo: eran la diferencia entre estar comunicado o quedar aislado, entre poder transportar productos o ver cómo se perdían, entre recibir ayuda o quedarse esperando.

En medio de ese panorama, la prensa recogía también escenas más anecdóticas, pero muy reveladoras. La duquesa de Edimburgo visitó Elche de incógnito para admirar sus huertos de palmeras. Las fiestas de la Virgen atrajeron a miles de visitantes y fueron descritas con entusiasmo por distintos periódicos. El robo de las alhajas de la Virgen de la Asunción causó una fuerte impresión en la ciudad. También se hablaba de hallazgos arqueológicos, de palmeras enviadas a otros lugares, de productos agrícolas que salían hacia los mercados y de la vida cotidiana de una ciudad que, pese a sus problemas, seguía moviéndose.

Esos detalles dan vida al retrato. Elche no era solo una ciudad enferma ni un campo castigado. Era también una población orgullosa de sus tradiciones, de sus palmeras, de su religiosidad y de su capacidad para atraer miradas de fuera. Había fiesta, comercio, proyectos y ambición. Pero precisamente por eso resultaba más evidente la contradicción: una ciudad podía ser admirada por sus palmerales y, al mismo tiempo, tener a muchas familias enfermas por las aguas estancadas de su propio término.

El año 1888 dejó una enseñanza incómoda. La modernidad no podía medirse solo por un mercado nuevo, por el deseo de alumbrado eléctrico o por los discursos de las autoridades. La verdadera modernidad estaba en algo mucho más básico: evitar que la gente enfermara por vivir o trabajar junto a focos insalubres. Cuidar el campo también era cuidar la ciudad. Saneamiento, caminos, higiene y trabajo no eran asuntos separados; formaban parte de la misma realidad.

Por eso el paludismo fue mucho más que una enfermedad. Fue una advertencia. Mostró que el abandono del territorio acababa entrando en las casas. Mostró que la pobreza hacía más vulnerable a la gente. Mostró que los jornaleros eran siempre los primeros en pagar las consecuencias de cualquier crisis. Y mostró, sobre todo, que una ciudad no podía llamarse verdaderamente avanzada si dejaba desprotegidos a quienes sostenían su economía con el trabajo del campo.

Elche quiso avanzar en 1888, y en parte avanzó. Tuvo obras, fiestas, visitantes, proyectos y orgullo local. Pero también tuvo fiebre, cosechas perdidas y familias golpeadas por una enfermedad que no se combatía solo con buenas palabras. Aquella prensa dejó una imagen muy clara: la ciudad brillaba en sus celebraciones, pero se debilitaba en sus márgenes.

Y quizá ahí esté la lección que todavía merece la pena recordar. El progreso no empieza en lo que se inaugura, sino en lo que se cuida. No está solo en los edificios nuevos ni en los anuncios solemnes, sino en el agua que se limpia, en el camino que se abre, en el jornalero que puede trabajar sin enfermar y en la familia humilde que no queda sola cuando llegan la fiebre y la pobreza. El Elche de 1888 fue una ciudad hermosa, trabajadora y vulnerable. Quiso parecer moderna, pero el paludismo le recordó que ninguna ciudad avanza de verdad si antes no protege la vida de los suyos.