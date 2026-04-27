Mazón se fue buscando el sol en la playa

La jueza de la dana rechaza que Mazón se persone en la causa / Europa Press

Quizás muchos de mis lectores no recuerden esa vieja canción de los 60 que mi padre me ponía en aquellas mezclas que hacía en el cassette en los largos viajes a Barcelona, donde iba a mi ITV, es decir, a mi revisión médica cada seis meses.

Yo recuerdo que era una canción que nos gustaba a los tres, pues a mi madre y a mí nos gustaban más los cantautores en español, mientras que mi padre era de la música en inglés, de los Beatles y, sobre todo, de Bob Dylan. Ese tipo de canciones tan animadas hacían que los tres concluyéramos que era un estilo de las canciones de los 60, pero en castellano.

En fin, el caso es que estos días, desde mi casa, mi cama o los alrededores de mi hogar, donde paso la mayor parte del tiempo, dado este reposo obligatorio —porque ya todos conocéis la situación—, reflexionaba acerca de esta canción por las polémicas fotos que salieron del expresidente Mazón bañándose en la playa, cuando su obligación era estar en Les Corts como cualquier diputado, ya que no ha tenido la dignidad ni siquiera de dimitir y cobra una barbaridad por una comisión en la que apenas se convoca y en un trabajo en el que ni siquiera aparece.

Da vergüenza ajena, pero hace tiempo, ya que a este desgobierno eso ha dejado de importarle. Más bien parece su forma de actuar: sin preocuparse ni ocuparse de la ciudadanía, únicamente de sus propios intereses, y había que brindarlo con el mejor sueldo de Les Corts para que no trabaje.

Para mí, como diputada y representante de la ciudadanía más vulnerable, resulta muy doloroso. Y una canción tan divertida para ilustrar algo tan triste refuerza la idea de que nunca deberíamos olvidar de quiénes representamos a la ciudadanía. Estamos al servicio de los demás.

Cuando leo y veo estas noticias, muchas veces siento que es una pesadilla. Es imposible que la realidad supere a la ficción y que ese señor, por llamarlo de una forma educada, sea capaz de estar tranquilamente en la playa cuando hay tantas personas sufriendo por las listas de espera médicas —aquí tenéis un ejemplo— y tantos temas por resolver en el ámbito de servicios sociales, educación y muchos otros donde la ciudadanía, como representantes públicos, nos necesita.

¿Tanto le cuesta a este desgobierno tener una representación real y comprometida con la ciudadanía?

Por lo visto, sí.

La canción decía: «Eva María se fue buscando el sol en la playa», y yo afirmo que Mazón y el gobierno que lo ampara deberían irse a su casa, dimitir y no ir a la playa en horario laboral.

Es un insulto, Carlos Mazón y al presidente Pérez Llorca que lo solapa. Tristemente, la realidad siempre supera la ficción, hasta en una antigua canción.