Ombres a Rabassa
El vent de març bufava amb una virulència inusual sobre les pistes de l’aeròdrom de Rabassa. Fernando Medialdea, comandant i enginyer, es va ajustar el coll de la guerrera mentre observava l’esquelet metàl·lic de l’únic hangar que havien aconseguit acabar. En teoria, aquell lloc hauria de ser el cor de la resistència aèria republicana a Alacant; en la pràctica, era un cementiri de projectes inacabats i silencis còmplices.
—Els plànols del Fokker C-10 han arribat, comandant —li va xiuxiuejar a l’orella el sergent Melecio Casado—. Però vénen en holandès.
Una «errada» de l’oficina tècnica a Barcelona. Medialdea va esbossar un somriure imperceptible; allò significava setmanes, potser mesos de retard sota el pretext de la traducció. No era la primera vegada. Juntament amb Enrique Corbellá i Andrés Pitarch, formava una tríada que movia els fils del SAF-15, la immensa factoria que, malgrat comptar amb 1.400 operaris, amb prou feines aconseguia enlairar una dotzena d’avions. Eren la «cinquena columna», ombres operant a plena llum del dia en benefici dels revoltats.
La tensió a l’aeròdrom era elèctrica. El Servei d’Intel·ligència Militar (SIM) vigilava cada moviment, convertint-se en una policia política que olorava la traïció en cada cargol mal ajustat. Pitarch ja havia caigut, detingut a l’abril després d’una investigació per sabotatge en els models Fokker. Però Medialdea i Corbellá continuaven allà, protegits per una xarxa de burocràcia i falsos informes tècnics.
–Cal dispersar la producció– va ordenar Corbellá en una reunió amb els comitès obrers. Els bombarders italians no trigaran a descobrir-nos. És per la seguretat de la República.
Era una mentida magistral. En enviar el taller de peces al Palamó, la fusteria a Agost i el muntatge a Onil, la logística es va convertir en un malson impossible. Les peces dels caces «Mosca» vagaven per les carreteres de la província, perdent-se en magatzems o esperant tractaments tèrmics que només podien fer-se a Barcelona. Medialdea fins i tot va ordenar construir un forn a Agost, assegurant-se que els plànols fossin tan confusos que l’obra mai s’acabés a temps.
Una nit de novembre, el cel d’Alacant es va il·luminar amb una resplendor ataronjada. La Ceràmica Alacantina, seu de diversos departaments del SAF-15, va patir un «accident». El sostre es va esfondrar, sepultant sota la runa diversos caces Vultee i «Mosques» gairebé acabats; dos obrers van morir. El Partit Comunista va denunciar el sabotatge i va assenyalar directament Medialdea. El SIM va registrar la seva oficina a la finca El Rinconet, però no hi van trobar res; els documents comprometedors descansaven ja en els túnels del ferrocarril Alacant-Alcoi, convertits en polvorins secrets.
L’intriga va assolir el seu punt àlgid a finals de març de 1939. El port d’Alacant era un bullidor de desesperació; milers de persones esperaven un vaixell que no arribava. A Rabassa, catorze caces «Xatos» van aterrar procedents de València. Els pilots, amb els ulls injectats en sang pel cansament, buscaven combustible per creuar el mar cap a Orà.
—No hi ha combustible —els va dir Medialdea amb veu gèlida, mentre un subordinat apuntava els nouvinguts amb la seva arma des de l’ombra de l’hangar—. Ordres d’Albacete. Heu de lliurar les màquines.
Va ser el seu últim acte de servei per a una causa que mai va ser la seva. Mentre els pilots eren retinguts, Andrés Pitarch, acabat de sortir de la seva cel·la republicana, apareixia a l’aeròdrom per volar cap a Castelló i lliurar als nacionals el comunicat de victòria. Dies després, quan la Divisió Littorio va entrar a les instal·lacions, van trobar Medialdea i Corbellá esperant amb calma.
Després d’un breu i teatral pas per les presons del nou règim, els enginyers que havien paralitzat una fàbrica de 1.400 homes van ser rehabilitats. El misteri de per què Rabassa mai va defensar eficaçment la ciutat es va resoldre entre brindis i silencis oficials: la guerra no només es va perdre al front, sinó en els despatxos d’aquells que van fabricar avions que mai van arribar a volar.
Tots els fets que s’hi conten més amunt són certs, així com els personatges que hi apareixen. Els diàlegs, les caracteritzacions i les ambientacions formen part, però, de la ficció.
Bibliografia
Peña Ligero, Ángel. (2015). Historia del aeródromo de La Rabasa. Editorial Cercle d’Estudis Sequet però Sanet.
Pérez González, Miguel Ángel. (2023). Servicio de Aviación y Fabricación número 15 (SAF-15), en Aeroplano. Revista de Historia Aeronáutica, nº 41.
Pujol Aguado, José Antonio (2025). Alas rojas, pájaros negros. La aviación republicana y Sant Joan d’Alacant. Gráficas Elull.
