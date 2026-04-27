El problema de la vivienda

Ese Guadiana que es En portada resucitó abordando el tema candente de la vivienda en España. La guionista Fátima Hernández Rodríguez articuló el reportaje en torno a una partida de Monopoly, a través de cuyas jugadas iban desfilando ante la pantalla los principales agentes implicados en la cuestión. Algunas empresas declinaron participar en el programa, pero los testimonios recogidos, tanto de inquilinos que gozan de las rentas bajas como de las inmobiliarias y de estudiosos del CSIC resultaron estimulantes y conformaron un mapa muy reconocible de la situación que estamos sufriendo.

Aunque En portada esté dirigido por Teresa Martín y presentado por Lorenzo Milá, es de justicia poner en valor a los hacedores de cada uno de los reportajes, que a la postre son el alma del mismo. Fue la sensibilidad de Fátima Hernández la que decidió la estrategia. La que supo conectar esas tiradas de los dados sobre el tablero con valiosos testimonios para que una vez vistos y oídos extrajésemos nuestras conclusiones. En un ejemplo paradigmático de buena televisión pública.

Como también lo es El juicio, presentado por José Luis Sastre. Atención a estas seis noches (sí, sólo serán seis) en las que se van a abordar temas imperdibles. Tras la sanidad y la educación, los dos grandes puntales de la sociedad del bienestar, se juzgarán otros cuatro asuntos. El racismo, con experiencias y datos que plantearán si realmente hemos dejado atrás los prejuicios. La juventud, analizando si viven mejor nuestros jóvenes, si se ha creado una generación de cristal o si la tecnología ha mejorado o empeorado su día a día. La alimentación y la gastronomía, pilares de la Marca España. Y por último, la igualdad. Lo dicho, seis sesiones de caviar televisivo.